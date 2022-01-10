ملعقة سحرية لتبييض الوجه واليدين والرقبة ومحاربة التجاعيد وصفة رهيبة وغير مكلفة لتبييض البشرة

تبييض الوجه يعد من الأمور الهامة في حياة كل فتاة أو إمرأة وخاصة الذين يتمتعون ببشرة سمراء أو داكنة فهم من أكثر الفتيات الذين يبحثون دائما عن الأشياء التي تساعد على تبييض الوجه بشكل سريع، فقد يجدوا إستعمال الكريمات التي توجد في الأسواق بكثرة فهي لها دور كبير جدا في تفتيح الوجه والحصول علي بشرة بيضاء وصافية ولكن كل هذه الكريمات بمختلف أنواعها قد تحتوي علي مواد كيميائية ضارة تؤثر تأثير سلبي على البشرة، حيث تظهر بها الحساسية والحبوب وهما من أكثر الأشياء التي تؤثر على نفسية أي فتاة لذلك ينصح دائما بتجنب إستعمال هذه الكريمات لأنها ضارة جدا، وبعد ذلك يفضلون الذهاب إلى مراكز التجميل حيث يوجد هناك بعض الأجهزه والأدوات التي تعمل على تبييض الوجه بطريقة سريعة جدا فمع مرور الوقت وكثرة إستخدام هذه الأجهزه تظهر على البشرة بعض الأشياء الغير مرغوب فيها، وقد تصيبها أحيانا ببعض الأمراض فمن الإستخدامات المفيدة لتبييض الوجه هي الخلطات الطبيعية مثل خلطة الحليب.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بودرة الأطفال.

يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الحليب البودر ثم نضيف ملعقتان كبيرتان من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة صغيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة صغيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بودرة الأطفال.

وبعد ذلك يتم تقليب جميع المكونات التي تم ذكرها مع بعضها بشكل جيد حتى يتم الحصول على خليط متماسك ومتجانس.

ونقوم بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد ثم يتم تجفيفه ونضع هذه الخلطة التي تم تجهيزها في الخطوة السابقة ويتم توزيعها على الوجه بشكل جيد ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.

وبعد مرور هذا الوقت يتم غسل الوجه بالماء البارد وبعد ذلك نضع كريم مرطب مناسب على البشرة ويتم تكرار هذه الخلطة مرتين في الإسبوع.

مكونات خلطة الحليب لتبييض الوجهطريقة عمل خلطة الحليب لتبييض الوجه