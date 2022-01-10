أفضل وصفة هندية لتطويل الشعر وتنعيمه ستجعل شعرك مثل شغر الفتيات الهنود

وصفة هندية لتطويل الشعر، تبحث الكثير من النساء عن الوصفات الطبيعية التي من خلالها يمكن الحصول على شعر ناعم وطويل، وبالتحديد الوصفات الهندية، حيث تشتهر الهند بالشعر الطويل والناعم، كما تشتهر بقدرتها على إنتاج الزيوت والوصفات السحرية الخاصة بالشعر، وبذلك سوف نقدم لكم مجموعة من الوصفات الهندية لتطويل وتكثيف الشعر.

أفضل وصفة هندية لتطويل الشعر

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية الهندية التي تستخدم في تطويل الشعر، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

وصفة البيض لتطويل الشعر:

يعتبر البيض من أهم العناصر الغذائية المفيدة للشعر، حيث يعمل على تطويله، ومدة بالبروتينات، والكبريت، ويمكن استخدام عدة مكونات مع البيض مثل:

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عسل النحل.

عدد بياض بيضة واحدة.

طريقة الاستخدام:

قومي باستخدام الشوكة بفصل بياض البيض عن البيضة في وعاء.

قومي بإضافة زيت الزيتون، ومن بعدة ملعقة عسل النحل، إلى بياض البيضة.

استخدمي ملعقة، وقومي بتقليب المكونات جيدًا.

أضيفي الخليط إلى فروسة الرأس، والشعر، ثم قوم بارتداء بونية الشعر.

فومي بانتظار مرور نصف ساعة قبل البدء في تنظيف شعرك.

اغسلي شعرك مستخدمة الشامبو المخصص لنوع شعرك.

وصفة الأفوكادو لتطويل الشعر:

يحتوي الأفوكادو على فيتامين eالذي يتغلغل في فروة الرأس، ليصل إلى جذور الشعر، ويقوم بتحفيزه، مع إضافة لمعان مذهل على الشعر، ويجب عليك خلط هذه المكونات مع الأفوكادو للحصول على وصفة مثالية، وتتمثل المكونات في الآتي،

ملعقة من زيت الزيتون.

ليمونة.

طريقة الاستخدام:

قومي بوضع ثمرة الأفوكادو في طبق، ثم قومي بهرسها جيدًا باستخدام الشوكة.

أضيفي إليها زيت الزيتون، ثم قومي بالتقليب جيدًا، حتى تحصلي على قوام متجانس.

أضيفي بعد ذلك عصرة الليمونة، إلى الخليط، ومن بعدها قلبي جيدًا.

قومي بالبدء في فرد الخليط على فروة الرأس، والشعر.

عندما تنتهي من دهن الكريم، قومي بارتداء بونية.

اتركي الكريم على فروة الرأس لمدة ٢٠ دقيقة.

اغسلي شعرك باستخدام الماء الدافئ، ولا تنسي ترطيبه بعد ذلك.

الشاي الأخضر، أضيفي الماء المغلي إلية، واتركيه حتى يبرد، ومن ثم غسل فروة رأسك باستخدامه.

الحلبة، قومي بإضافة الماء إليها، وأضيفيها على شعرك لمدة نصف ساعة.

عشبة أملا، يمكن إضافة عصير الليمون إلى هذه العشبة وتدليك فروة الرأس جيدًا.

أعشاب هندية لتطويل الشعر