علاج فوري لحب الشباب والنمش وإزالة الرؤوس السوداء بملعقة قرفة واحدة وصفة مجربة 100%

يعتبر حب الشباب والرؤوس السوداء مشكلة من ضمن المشاكل الكبيرة التي يعاني منها أغلبية الفتيات فهما يؤثران بشكل كبير على شكل العام بالنسبة للوجه وعادة يظهر حب الشباب بسبب كثرة إستخدام مستحضرات التجميل بجميع أنواعها المختلفة مثل كريم الأساس وغيره، فهذه المستحضرات تحتوي على مواد كيميائية تعمل على إلتهاب جلد البشرة وأيضا يظهر نتيجة عدم تنظيف البشرة أو تقشيرها بإستمرار فتراكم خلايا الجلد الميتة يسبب ظهور حب الشباب، وهو يظهر بكثرة في البشرة الدهنيه وذلك لأن هذا النوع من البشرة يفرز كمية كبيرة من الدهون وعند تراكم هذه الدهون تتكون الحبوب وكذلك التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة له دور كبير في ظهورها، أما الرؤوس السوداء فهي تظهر عادة على منطقة الأنف والخدود وتكون واضحة وقد يستخدمون بعض الكريمات لإخفائها ولكن لا يمكن إخفاؤها من خلال هذه الكريمات، وهي تظهر أيضا نتيجة لعدم تنظيف البشرة بشكل مستمر فمن الضروري للمحافظة على البشرة وعدم ظهور هذه الأشياء بها لابد من الإعتناء والإهتمام بها بشكل دائم، ومن الأفضل أن يتم إستخدام الماسكات الطبيعية ونقوم بعمل بخار للبشرة لشفط كل الدهون المتراكمة عليها.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرفة البودر.

ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القرفة البودر ونضيف إليها ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم ماء الورد.

وبعد ذلك نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها حتى يتم الحصول على قوام متماسك ومتجانس ثم يتم غسل البشرة بإستخدام الماء الفاتر.

وبعد تجفيف البشرة من الماء يتم وضع هذه الخلطة على الرؤوس السوداء وحب الشباب ونترك الخلطة لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم يتم إزالة خلطة القرفة بإستخدام الماء البارد ويفضل تكرار هذه الخلطة ثلاث مرات في الإسبوع.

مكونات خلطة القرفة لحب الشباب والرؤوس السوداءطريقة عمل خلطة القرفة لحب الشباب والرؤوس السوداء