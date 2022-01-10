في دقيقة قومي بإعداد كيراتين طبيعي لفرد الشعر وتقويته في المنزل وشوفي النتيجة من أول مرة

تبحث الكثير من السيدات عن خلطة من أجل الحصول على كيراتين طبيعي لفرد الشعر، وهذا بسبب فوائد الكيراتين الطبيعي، وما يحمله من معجزات خاصة بالشعر، ولقد بحثت العديد من النساء على الكثير من المواصفات للكيراتين الصناعي ولم يضاهي ذلك قوة الكيراتين الطبيعي، وإن كنت تبحث عن خلطة الكيراتين الطبيعي تابع هذا المقال.

طريقة تحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالخميرة

هنالك أكثر من طريقة من أجل تحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر، وتعد طريقة تحضيرها بالخميرة واحدة من أسهل الطرق على الإطلاق، ولا يوجد لها العديد من الخطوات أو تكون هناك خطوة معقدة للغاية، وتتمثل خطوات تحضير كيراتين طبيعي لفرد الشعر بالخميرة في النقاط التالية:

نجلب كيس من الخميرة الجافة والبيض ومعلقتين كبار من النشا ومعلقتين كبار من خل التفاح.

نضع هذا الخليط في أناء، ونقوم بتركه لمدة 10 دقائق على الأقل.

نضع غطاء بلاستيك على الشعر، ونترك الخليط لمدة ساعة على رؤوسنا.

فوائد الكيراتين الطبيعي

هناك علاقة كبيرة بين الكيراتين الطبيعي والشعر، وهذا بسبب وجود كيراتين طبيعي لفرد الشعر، يعطي الكثير من الفوائد والتغذية للشعر، وقد يتميز الكيراتين الطبيعي على الكيراتين الصناعي بسبب أضرار الكيراتين الصناعي، والتي تكون بعيدة المدي، وتتمثل فوائد الكيراتين في النقاط التالية: