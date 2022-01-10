أعملي كيكة الفانيليا اليومية الاقتصادية بمقادير مظبوطة بطعم هش وخفيف في 15 دقيقة

توجد أنواع كثيرة ومتعددة من الحلويات ومن ضمن أنواعها هي البسبوسة أو الكيكة أو الكنافة وغيرهم ولكن النوع الأكثر تناولا بين الناس هي الكيك حيث أنه من الأنواع المشهورة والمعروفة في دول كثيرة جدا، وكل دولة لها طريقة مختلفة في عمل الكيك عن الدولة الآخرى وكلا منهم أيضا لهم إضافات عديدة ومتنوعة فيتم عمل الجاتوه والتورتة من خلال الكيك.

كوبان كبيران وربع من الدقيق الأبيض.

كوب كبير وربع من السكر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة.

بيضتان.

نصف كوب كبير من الزبدة أو السمنة.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

في البدايه يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تكون ساخنة عند الإنتهاء من عمل الكيك نحضر قالب للكيك ويتم دهنه بملعقة كبيرة من الزبدة ثم نضع رشة من الدقيق في قاع القالب وعلى الجوانب.

بعد ذلك يتم تجهيز طبق مناسب ويكون عميق ونضع به بيضتان وكوب كبير وربع من السكر ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا السائلة، ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة متوسطة ونستمر في التشغيل حوالي دقيقتين ثم يتم تشغيله على أعلى سرعة حتى يتم خفق البيض جيدا.

ثم نضيف نصف كوب كبير من الزبدة أو السمنة بشرط أن تكون الزبدة طرية ونضع كوب واحد كبير من الحليب السائل ويتم تشغيل مضرب البيض مرة آخرى لكي نحصل على قوام كريمي لونه أبيض ويكون هش.

ويتم تجهيز وعاء آخر ونضع به كوبان كبيران وربع من الدقيق الأبيض بشرط أن يكون منخول ونضيف إلى الدقيق نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر ويتم خلط المكونات الجافة مع بعضها.

ثم نضع خليط المكونات الجافة علي الخليط الكريمي ويتم تقليبهم بإستخدام ملعقة أو بإستخدام مضرب السلك حتى يتم تجانس المكونات مع بعضها، ونقوم بوضع خليط الكيك في القالب الذي تم دهنه بالزبدة ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حوالى 45 دقيقة ثم يتم إخراجها ونتركها حتى تبرد ونقوم بتقطيعها و تقديمها.

مكونات كيكة الفانيلياطريقة عمل كيكة الفانيليا