أعملي المكرونة النجرسكو بقطع الفراخ والتتبيلة والخلطة اللذيذة بطعم أول مرة تاكليه

المكرونة النجرسكو تعتبر من أجمل وأطعم الأكلات والتي تكون مشهورة ومعروفة في عدد كبير من الدول وخاصة تنتشر في مصر فجميع المصريين يعشقون هذه الوصفة سواء كبار السن أو صغار السن، حيث أنها تعد من الأكلات الخفيفة التي يمكن أن يتناولونها الناس في وجبة الغذاء أو العشاء بجانب طبق من البطاطس المقلية أو السلطة وغيرهم.

نصف كيلو من المكرونة الفرن.

كمية مناسبة من الماء.

نصف كيلو من صدور الفراخ.

حبتان كبيرتان من البصل.

ثمرتان من الطماطم.

ثمرتان من فلفل الألوان.

فص واحد من الثوم.

كمية مناسبة من أنواع الجبن المختلفة.

كمية مناسبة من شرائح مخلل الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود والبهارات الفراخ.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب والزنجبيل.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

مكونات البشاميل هي خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وخمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق وكوبان كبيران من الحليب السائل.

يتم سلق المكرونة في البداية حيث نضع إناء عميق على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضيف نصف كيلو المكرونة الفرن ونضيف إليها رشة من الملح وملعقة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

وعند تسوية المكرونة يتم رفعها من على النار ونضعها فى مصفاه حتى نتخلص من الماء التي توجد بها ثم نحضر نصف كيلو من صدور الفراخ ويتم غسلها جيدا بالماء ثم يتم تقطيعها على شكل شرائح متوسطة الحجم.

بعد ذلك يتم تجهيز الفراخ من خلال وضع طاسة على النار ونضع بها ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي عند تسخين الزيت نضيف شرائح الفراخ ويتم تقليبها، ثم نضع حبتان من البصل وفص واحد من الثوم المهروس ويتم تقطيعها على شكل شرائح ونستمر في التقليب ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ و جوزة الطيب والزنجبيل والبصل البودر والثوم البودر.

ومع الإستمرار في التقليب نضع ثمرتان من الطماطم وثمرتان من الفلفل ويتم تقطيعهم على شكل شرائح أيضا ونتركهم على النار حوالى خمس دقائق ثم يتم رفعهم من على النار.

ونحضر البشاميل فنضع وعاء على النار ونضع به خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وخمس ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض ويتم تقليبهم مع بعض، وعند تغيير لون الدقيق نضيف كوبان كبيران من الحليب السائل مع الإستمرار في التقليب نقوم بإضافة الحليب بشكل تدريجي لكي نحصل على قوام كريمي ثم يتم رفعه من على النار.

نحضر وعاء كبير ونضع به المكرونة المسلوقة ثم نضيف خليط الفراخ ونضع البشاميل ثم يتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها ويتم تشغيل الفرن، ونحضر صينية وندهنها بملعقة كبيرة من الزيت ونضع بها خليط المكرونة بالفراخ والبشاميل ونضيف إليها كمية مناسبة من الجبن.

ويتم إدخالها في الفرن ونتركها حتى يتغير لونها ثم نخرجها ونقدمها مباشرة.

مكونات عمل المكرونة النجرسكوطريقة عمل المكرونة النجرسكو