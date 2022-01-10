أسرار نجاح الكيك الأسفنجي هش ومرتفع وأسباب فشل الكيك وتجنبها

الكيك يعد من أنواع الحلويات التي تواجه جميع السيدات فيها صعوبة أو توجد عدة مشكلات في عملها حيث أن الكيك يعشق تناوله الكثير من الأشخاص وخاصة صغار السن، فهو من أكثر أنواع الحلوي التي تكون خفيفة ولا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون أو السكريات مثل باقى الحلويات كلبسبوسة والبسيمة والكنافة وغيرهم، وتوجد أنواع كثيرة من الكيك فمنه كيكة النشا وكيكة البرتقال وكيكة الشاي وكيكو الشيكولاته ويوجد غير ذلك الكثير.

إستخدام الأكواب المعيارية الخاطئة أو القياسات الخاطئة والتي يتم تقديمها أو إستخدامها في برامج الطبخ التي يتم عرضها حيث أنهم يستخدمون الملاعق والأكواب التي لا تكون مطابقة مع الآخرين لذلك لابد من إستخدام القياسات الدقيقة لنجاح الكيك.

وعدم خلط مكونات الكيك بطريقة جيدة فعند ترك كمية من خليط الكيك في القاع أو على الجوانب قد يحدث تشققات في الكيكة وهذا بسبب عدم ذوبان السكر جيدا فلابد من وضع البيض أولا ثم نضيف كمية السكر ويتم خلطهم بإستخدام الخلاط الكهربائى أو مضرب البيض الكهربائي، وعدم وضع كمية البيض مرة واحدة فمن الضروري أن نضع بيضة تلو الإخرى مع الاستمرار في الخلط ويتم وضع الدقيق بطريقة تدريجية ونستمر في التقليب بحركات دائرية وخفيفة.

ويحدث فشل في عمل الكيك بسبب إستخدام المقادير التي تحتوي عليها عندما تكون باردة ومن ضمن المقادير هي السكر والبيض والزبدة.

وعدم وضع ورق الزبدة في قاع قالب الكيك أو الصينية حيث أن هذا الورق يحمي الكيكة من الإلتصاق أو الحروق وإذا لم يوجد لديكي ورق الزبدة لابد من وضع رشة من الدقيق الابيض علي الصينية بعد دهنها بالسمنة أو بالزبدة.

إستخدام مكونات الكيك بدرجة حرارة الغرفة ولابد من إستعمال دقيق مخصص للحلويات.

ويجب أن تكون الفرن ساخنة جدا وتكون علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية وعدم فتح باب الفرن كثيرا أثناء خبز الكيك.

عدم تقليب أو خلط عجينة الكيك بشكل كثير حتي لا يتم تفريغ الخليط من فقاعات الهواء التي توجد بها لأنها سبب في إنتفاخ الكيكة.

أسباب فشل الكيكالشروط التي يجب مراعاتها في نجاح الكيك