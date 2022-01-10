أسرار وصفة الأميرة لإزالة شعر العانة بدون ألم تماماً وتنعيم المنطقة الحساسة جداً

وصفة الأميرة لإزالة شعر العانة، يعتبر الشعر الزائد من الأمور المزعجة لدى الكثير من السيدات وذلك لأنها ترغب في التمتع بجسم مثالي دائمًا وتجنب أي مشاكل، حيث تعتبر منطقة العانة من أكثر المناطق الحساسة في الجسم كما أنها تتسبب في ألم كبير عندما يزال الشعر منها، فلذلك ترى الكثير من النساء يفضلون الطريقة التقليدية حتى يتخلصوا من الشعر الزائد في منطقة العانة، ومن هذه الطرق التقليدية الشفرة أو الشمع والكريم المخصص لإزالة الشعر.

أسرار وصفة الأميرة لإزالة شعر العانة

لتتخلصي من شعر العانة تحتاجين التعامل بحرص شديد جدًا لأن الجلد في هذا المكان حساس جدًا، كما أن إزالة الشعر يتسبب في ألم كل مرة يتم إزالة الشعر:

المكونات:

ملعقة واحدة صغيرة بودرة الشبه.

نصف ملعقة صغيرة نشا.

ثلاثة من الملاعق الكبيرة ماء ورد.

كمية قليلة زيت زيتون.

قطعة قطن معقمة.

طريقة التحضير:

نقوم بخلط الشبه بالإضافة إلى النشا ثم نضيف ماء الورد ونخلط المكونات بشكل جيد حتى تخلط تمامًا.

نستخدم قطعة القطن ونقوم بغمسها داخل الخليط ونضعها على المكان المراد إزالة الشعر منها.

بعد جفاف القطنة نضع طبقة مرة أخرى حتى الانتهاء من كل الكمية ونتركها لتجف مرة أخرى.

نقوم بفرك المكونات في اتجاه معاكس لنمو الشعر ثم نقوم بغسله بماء دافئ ونرطب الجسم باستخدام زيت زيتون.

نستخدم هذه الوصفة مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعيا وستتخلصين من أي شعر زائد نهائي بدون ألم.

الخميرة تعمل على عدم الشعور بالألم وتتخلص من الجلد الميت، ومعجون الأسنان يساعد في تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم:

المكونات:

ملعقة واحدة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة واحدة صغيرة معجون أسنان.

كمية قليلة عصير ليمون.

طريقة التحضير: