أخيراً جبتلكم السر الحقيقي لعمل بسبوسة الزبادي المرمله احلي وصفة بسبوسه زبادي ممكن تعمليه في حياتك

السر الحقيقي لعمل بسبوسة الزبادي المرمله، البسبوسة من الحلويات الشرقية المشهورة جدًا في معظم البلاد فهي من ألذ الحلويات التي يمكن تقديمها لضيافة أو في المناسبات السعيدة كما أنها تتميز بأنه يمكن إضافة بعض النكهات المختلفة إليها ويمكن صنعها بأكثر من طريقة واليوم سوف نعرض لكم طريقتين لعمل البسبوسة بالزبادي مع بعض الإضافات.

السر الحقيقي لعمل بسبوسة الزبادي المرمله

سوف نقدم لكم طريقة تحضير بسبوسة الزبادي في البيت

عدد 2 كوب من دقيق السميد.

وعدد 1 كوب من مبشور جوز الهند.

عدد 1 كوب من اللبن.

وعدد 1 كيس من البيكنج بودر.

ملعقة من بشر الليمون.

عدد 1 كيس فانيليا.

وعدد 2 ملعقة كبيرة من السمن.

جوز هند

عدد 1 كوب من السمن.

مكونات عمل بسبوسة الزبادي في البيت

في وعاء عميق نضع كل من دقيق السميد والبيكنج بودر وبشر الليمون والفانيليا وجوز الهند ونخلطهم جيدًا.

ثم نضع كوب اللبن والسمن ونصف كوب حليب مكثف.

بعد ذلك نقوم بمزج المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نأتي بصينية ونفرد فيها بعض السمن ونضع فيها خليط البسبوسة .

نسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180، ونتركها في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

فور خروجها وهي ساخنة نضع فوقها الشربات البارد، ثم نرش عليها جوز هند وتقدم.

طريقة تحضير بسبوسة الزبادي في البيت

طريقة عمل بسبوسة الزبادي بمكونات اقتصادية

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل بسبوسة الزبادي بطريقة اقتصادية

عدد 1 كوب دقيق ابيض.

وعدد 1 كوب دقيق سميد.

عدد 1 كوب جوز هند.

وعدد 1 كوب من الزبادي.

عدد 3 بيضات.

وعدد 1 كوب من السكر الأبيض.

نصف كوب من الزيت.

كيس فانيليا.

كيس بيكينج بودر.

قطر حلويات.

مكونات عمل بسبوسة الزبادي بمكونات اقتصادية

في وعاء نضع كل من الدقيق الأبيض ودقيق السميد والبيكنج بودر وجوز الهند ونحرك المكونات ببعضها جيدا.

في وعاء آخر عميق نضع البيض والفانيليا والزبادى والسكر، ونأتي بمضرب كهربائي على سرعة متوسطة.

ثم نضرب المكونات لمدة 5 دقائق حتى تمتزج جيدًا، إن لم يكن متوفر لديك المضرب يمكن استبداله بالخلاط الكهربائي.

نضع خليط البيض على المكونات الجافة ونقلب حتى نحصل على عجينة متجانسة.

ثم نأتي بصينية مقاس 30 ونضع فيها القليل من السمن ونوزعه.

بعد ذلك نضع الخليط في الصينية ونضعها في الفرن على درجة حرارة 200.

ثم نتركها حتى تستوي وتأخذ لونا ذهبيا، نضع عليها القطر فور خروجها، يتم تقطيعها وتقدم.

طريقة تجهيز بسبوسة الزبادي