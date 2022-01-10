طريقة عمل دجاج كنتاكي بطريقة الاصلية و سر تتبيلة المطاعم مقرمش من الخارج وطري من الداخل

دجاج كنتاكي من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع السيدات والأمهات لأنها تعد من اكثر الاكلات المحببة لدى الجميع وبالاخص الشباب و الأطفال ويذهبون دائما الى المطاعم لتناول هذه الوصفة بالاخص، ولكن هناك طريقة خاصة تقوم المطاعم بتحضيرها لكي تحصل علي هذه القرمشة اللذيذة و طرية من الداخل، ولهذا بحثنا كثيرا حتى وجدنا لكم سر تحضير دجاج كنتاكي المقرمش مكونات التتبيلة السرية.

سنقدم لكم المكونات التي يتم تحضير دجاج كنتاكي به من التتبيلة و مكونات التغطية، المكونات هي:

دجاجة كاملة مقطعة.

نصف كوب من اللبن الرايب.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

2 ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

2 ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة بيكينج باودر

ملح.

ملعقة فلفل أسود مطحون.

شطة “اختياري”.

مقادير التغطية

كوب من الدقيق.

3 معالق من النشا.

ملح.

فلفل أسود.

2 كوب من الماء المثلج.

ملعقة من البيكينج بودر.

زيت للقلي.

سنقدم لكم طريقة تحضير دجاج كنتاكي بطريقة المطاعم وهي: