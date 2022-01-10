صحة

طريقة عمل دجاج كنتاكي بطريقة الاصلية و سر تتبيلة المطاعم مقرمش من الخارج وطري من الداخل

0 نشر
0 تبليغ

دجاج كنتاكي من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع السيدات والأمهات لأنها تعد من اكثر الاكلات المحببة لدى الجميع وبالاخص الشباب و الأطفال ويذهبون دائما الى المطاعم لتناول هذه الوصفة بالاخص، ولكن هناك طريقة خاصة تقوم المطاعم بتحضيرها لكي تحصل علي هذه القرمشة اللذيذة و طرية من الداخل، ولهذا بحثنا كثيرا حتى وجدنا لكم سر تحضير دجاج كنتاكي المقرمش مكونات التتبيلة السرية.

مقادير الدجاج الكنتاكي

سنقدم لكم المكونات التي يتم تحضير دجاج كنتاكي به من التتبيلة و مكونات التغطية، المكونات هي:

  • دجاجة كاملة مقطعة.
  • نصف كوب من اللبن الرايب.
  • ملعقة كبيرة من النشا.
  • ملعقة كبيرة من البصل البودر.
  • 2 ملعقة صغيرة من البابريكا.
  •  ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
  • 2 ملعقة صغيرة من الكركم.
  • ملعقة صغيرة بيكينج باودر
  • ملح.
  • ملعقة فلفل أسود مطحون.
  • شطة “اختياري”.

مقادير التغطية

  • كوب من الدقيق.
  • 3 معالق من النشا.
  • ملح.
  • فلفل أسود.
  • 2 كوب من الماء المثلج.
  • ملعقة من البيكينج بودر.
  • زيت للقلي.
طريقة عمل دجاج كنتاكي

سنقدم لكم طريقة تحضير دجاج كنتاكي بطريقة المطاعم وهي:

  • اولا نقوم بغسل قطع الفراخ جيدا مع عمل بعض الثقوب في القطع لكي تتشرب من التتبيلة و تضمني تسويتها.
  • يفضل نقع الدجاجة في محلول الماء والملح والسكر هذا يساعد على طراوة قطع الدجاج.
  • بعد ذلك نأتي ببوله كبيرة ونضيف بداخلها اللبن الرايب و الملح و الفلفل الأسود والشطة والبابريكا والكركم والثوم البودر والبصل البودر و الشطة.
  • نقلب كافة هذه المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع قطع الدجاج في التتبيلة ونتركها في التتبيلة لمدة ساعتين على الاقل.
  • نحضر الان التغطية نقوم بوضع الدقيق في ببوله كبيرة وعليه البيكنج بودر و النشا و الملح والفلفل الاسود، ونضع في بوله اخرى 2 كوب من الماء المثلج.
  • نضع بعد ذلك قطع الدجاج المتبلة في الدقيق ونخلطه مع الدقيق جيدًا.
  • ثم نضعها في الماء المثلج ثم مرة أخرى في الدقيق هذه الطريقة ستجعل قطع الدجاج مقرمشة.
  • نسخن طاسة على ونضع بداخلها زيت غزير وعندما يسخن نضع قطع الدجاج و نهدئ النار لكي يتم تسويتها.
  • بعد ذلك نقلبها من جميع الجوانب لكي تحصل على اللون الذهبي المقرمش.
  • تخرج قطع الدجاج من الزيت على مناديل مطبخ ثم تقدم للطعام و بالصحة و الهنا.

الوسوم

دجاج كنتاكي من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع السيدات والأمهات لأنها تعد من اكثر الاكلات المحببة لدى الجميع وبالاخص الشباب و الأطفال ويذهبون دائما الى المطاعم لتناول هذه الوصفة بالاخص، ولكن هناك طريقة خاصة تقوم المطاعم بتحضيرها لكي تحصل علي هذه القرمشة اللذيذة و طرية من الداخل، ولهذا بحثنا كثيرا حتى وجدنا لكم سر تحضير دجاج كنتاكي المقرمش مكونات التتبيلة السرية.

مقادير الدجاج الكنتاكي

سنقدم لكم المكونات التي يتم تحضير دجاج كنتاكي به من التتبيلة و مكونات التغطية، المكونات هي:

  • دجاجة كاملة مقطعة.
  • نصف كوب من اللبن الرايب.
  • ملعقة كبيرة من النشا.
  • ملعقة كبيرة من البصل البودر.
  • 2 ملعقة صغيرة من البابريكا.
  •  ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
  • 2 ملعقة صغيرة من الكركم.
  • ملعقة صغيرة بيكينج باودر
  • ملح.
  • ملعقة فلفل أسود مطحون.
  • شطة “اختياري”.

مقادير التغطية

  • كوب من الدقيق.
  • 3 معالق من النشا.
  • ملح.
  • فلفل أسود.
  • 2 كوب من الماء المثلج.
  • ملعقة من البيكينج بودر.
  • زيت للقلي.
طريقة عمل دجاج كنتاكي

سنقدم لكم طريقة تحضير دجاج كنتاكي بطريقة المطاعم وهي:

  • اولا نقوم بغسل قطع الفراخ جيدا مع عمل بعض الثقوب في القطع لكي تتشرب من التتبيلة و تضمني تسويتها.
  • يفضل نقع الدجاجة في محلول الماء والملح والسكر هذا يساعد على طراوة قطع الدجاج.
  • بعد ذلك نأتي ببوله كبيرة ونضيف بداخلها اللبن الرايب و الملح و الفلفل الأسود والشطة والبابريكا والكركم والثوم البودر والبصل البودر و الشطة.
  • نقلب كافة هذه المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع قطع الدجاج في التتبيلة ونتركها في التتبيلة لمدة ساعتين على الاقل.
  • نحضر الان التغطية نقوم بوضع الدقيق في ببوله كبيرة وعليه البيكنج بودر و النشا و الملح والفلفل الاسود، ونضع في بوله اخرى 2 كوب من الماء المثلج.
  • نضع بعد ذلك قطع الدجاج المتبلة في الدقيق ونخلطه مع الدقيق جيدًا.
  • ثم نضعها في الماء المثلج ثم مرة أخرى في الدقيق هذه الطريقة ستجعل قطع الدجاج مقرمشة.
  • نسخن طاسة على ونضع بداخلها زيت غزير وعندما يسخن نضع قطع الدجاج و نهدئ النار لكي يتم تسويتها.
  • بعد ذلك نقلبها من جميع الجوانب لكي تحصل على اللون الذهبي المقرمش.
  • تخرج قطع الدجاج من الزيت على مناديل مطبخ ثم تقدم للطعام و بالصحة و الهنا.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا