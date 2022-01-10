طريقة عمل دجاج كنتاكي بطريقة الاصلية و سر تتبيلة المطاعم مقرمش من الخارج وطري من الداخل

دجاج كنتاكي من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع السيدات والأمهات لأنها تعد من اكثر الاكلات المحببة لدى الجميع وبالاخص الشباب و الأطفال ويذهبون دائما الى المطاعم لتناول هذه الوصفة بالاخص، ولكن هناك طريقة خاصة تقوم المطاعم بتحضيرها لكي تحصل علي هذه القرمشة اللذيذة و طرية من الداخل، ولهذا بحثنا كثيرا حتى وجدنا لكم سر تحضير دجاج كنتاكي المقرمش مكونات التتبيلة السرية.مقادير الدجاج الكنتاكي
سنقدم لكم المكونات التي يتم تحضير دجاج كنتاكي به من التتبيلة و مكونات التغطية، المكونات هي:
- دجاجة كاملة مقطعة.
- نصف كوب من اللبن الرايب.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- 2 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- 2 ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة بيكينج باودر
- ملح.
- ملعقة فلفل أسود مطحون.
- شطة “اختياري”.
مقادير التغطية
- كوب من الدقيق.
- 3 معالق من النشا.
- ملح.
- فلفل أسود.
- 2 كوب من الماء المثلج.
- ملعقة من البيكينج بودر.
- زيت للقلي.
سنقدم لكم طريقة تحضير دجاج كنتاكي بطريقة المطاعم وهي:
- اولا نقوم بغسل قطع الفراخ جيدا مع عمل بعض الثقوب في القطع لكي تتشرب من التتبيلة و تضمني تسويتها.
- يفضل نقع الدجاجة في محلول الماء والملح والسكر هذا يساعد على طراوة قطع الدجاج.
- بعد ذلك نأتي ببوله كبيرة ونضيف بداخلها اللبن الرايب و الملح و الفلفل الأسود والشطة والبابريكا والكركم والثوم البودر والبصل البودر و الشطة.
- نقلب كافة هذه المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع قطع الدجاج في التتبيلة ونتركها في التتبيلة لمدة ساعتين على الاقل.
- نحضر الان التغطية نقوم بوضع الدقيق في ببوله كبيرة وعليه البيكنج بودر و النشا و الملح والفلفل الاسود، ونضع في بوله اخرى 2 كوب من الماء المثلج.
- نضع بعد ذلك قطع الدجاج المتبلة في الدقيق ونخلطه مع الدقيق جيدًا.
- ثم نضعها في الماء المثلج ثم مرة أخرى في الدقيق هذه الطريقة ستجعل قطع الدجاج مقرمشة.
- نسخن طاسة على ونضع بداخلها زيت غزير وعندما يسخن نضع قطع الدجاج و نهدئ النار لكي يتم تسويتها.
- بعد ذلك نقلبها من جميع الجوانب لكي تحصل على اللون الذهبي المقرمش.
- تخرج قطع الدجاج من الزيت على مناديل مطبخ ثم تقدم للطعام و بالصحة و الهنا.
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دجاج كنتاكي من أكثر الوصفات التي يبحث عنها جميع السيدات والأمهات لأنها تعد من اكثر الاكلات المحببة لدى الجميع وبالاخص الشباب و الأطفال ويذهبون دائما الى المطاعم لتناول هذه الوصفة بالاخص، ولكن هناك طريقة خاصة تقوم المطاعم بتحضيرها لكي تحصل علي هذه القرمشة اللذيذة و طرية من الداخل، ولهذا بحثنا كثيرا حتى وجدنا لكم سر تحضير دجاج كنتاكي المقرمش مكونات التتبيلة السرية.مقادير الدجاج الكنتاكي
سنقدم لكم المكونات التي يتم تحضير دجاج كنتاكي به من التتبيلة و مكونات التغطية، المكونات هي:
- دجاجة كاملة مقطعة.
- نصف كوب من اللبن الرايب.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- 2 ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة كبيرة من الثوم البودر.
- 2 ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة بيكينج باودر
- ملح.
- ملعقة فلفل أسود مطحون.
- شطة “اختياري”.
مقادير التغطية
- كوب من الدقيق.
- 3 معالق من النشا.
- ملح.
- فلفل أسود.
- 2 كوب من الماء المثلج.
- ملعقة من البيكينج بودر.
- زيت للقلي.
سنقدم لكم طريقة تحضير دجاج كنتاكي بطريقة المطاعم وهي:
- اولا نقوم بغسل قطع الفراخ جيدا مع عمل بعض الثقوب في القطع لكي تتشرب من التتبيلة و تضمني تسويتها.
- يفضل نقع الدجاجة في محلول الماء والملح والسكر هذا يساعد على طراوة قطع الدجاج.
- بعد ذلك نأتي ببوله كبيرة ونضيف بداخلها اللبن الرايب و الملح و الفلفل الأسود والشطة والبابريكا والكركم والثوم البودر والبصل البودر و الشطة.
- نقلب كافة هذه المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع قطع الدجاج في التتبيلة ونتركها في التتبيلة لمدة ساعتين على الاقل.
- نحضر الان التغطية نقوم بوضع الدقيق في ببوله كبيرة وعليه البيكنج بودر و النشا و الملح والفلفل الاسود، ونضع في بوله اخرى 2 كوب من الماء المثلج.
- نضع بعد ذلك قطع الدجاج المتبلة في الدقيق ونخلطه مع الدقيق جيدًا.
- ثم نضعها في الماء المثلج ثم مرة أخرى في الدقيق هذه الطريقة ستجعل قطع الدجاج مقرمشة.
- نسخن طاسة على ونضع بداخلها زيت غزير وعندما يسخن نضع قطع الدجاج و نهدئ النار لكي يتم تسويتها.
- بعد ذلك نقلبها من جميع الجوانب لكي تحصل على اللون الذهبي المقرمش.
- تخرج قطع الدجاج من الزيت على مناديل مطبخ ثم تقدم للطعام و بالصحة و الهنا.