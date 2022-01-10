ب 1/2 كوب سميد بسبوسة هقولك سر من أسرار الحلواني في عمل صوابع زينب مقرمش ولذيذ

أسرار الحلواني في عمل صوابع زينب مقرمش، تعتبر صوابع زينب من ألذ الحلويات الشرقية في مصر ومن أساسيات أطباق الحلويات المشكلة فهي تتميز بمذاقها اللذيذ والذي جعلها محببة لدى الكثير كما يمكن عملها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ولكن سنقدم لكم خطوات عمل صوابع زينب لتكون مثل المحلات تمامًا.

أسرار الحلواني في عمل صوابع زينب مقرمش

سوف نقدم لكم طريقة سهله ومكونات بسيطة في عمل صوابع زينب في البيت

كوبين من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

ملعقتين من الزبدة.

نصف كوب سميد.

ربع كوب من الزيت.

ملعقتين سكر.

رشه فانيليا و ملح.

ربع ملعقة خميرة.

الشربات:

ملعقة فانيليا.

كوب ماء.

كوبين سكر.

ملعقة عصير ليمون.

المقادير المطلوبة لعمل صوابع زينب

نحضر إناء ونضع فيه السكر مع الماء ونضعه على النار.

نقلب جيدًا حتى يذوب السكر وننتظر حتى يغلي ثم نضع الفانيليا ونقلب دقيقة.

نرفعه من النار ونضع الليمون ونتركه حتى يهدأ.

تحضير الشربات لعمل صوابع زينب

في وعاء نضع الدقيق مع الزبدة والملح والسميد ونخلطهم.

نضيف على الخليط السكر والفانيليا والزيت والسمن ونخلط جميع المكونات جيدًا.

نقوم بإضافة الخميرة ونعجن بها المكونات ونترك العجينة تهدأ.

نقوم بتشكيل العجينة في شكل أصابع و بالشوكة نزينها من الوجه لتكون مثل المحلات.

نحضر مقلاة ونضع بها الزيت ونقلي صوابع زينب ثم نضع عليها الشربات ونقدمها.

تحضير صوابع زينب في المنزل

الطريقة الثانية لعمل صوابع زينب

سوف نقدم لكم طريقة اخري مختلفة لعمل صوابع زينب

مقادير عمل صوابع زينب

نحضر وعاء ونضع فيه السميد مع الملح ونقلب ثم نضيف الخميرة.

نقوم باضافة السمنة ونستمر في التقليب.

نضع الماء بالتدريج ونقوم بعجن المكونات لتصبح عجينة لينة ثم نقوم بتشكيلها إلى كور.

نفرد الكور على المصفاة بشكل طولي مثل الأصابع.

في مقلاة على النار وبها كمية وفيرة من الزيت نقلي الأصابع حتى تأخذ اللون الذهبي.

ثم نخرجها ونضع عليها الشربات.

طريقة تحضير أصابع زينب في المنزل