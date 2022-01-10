عمل الاندومى باطعم مختلفة زي الجاهز وبدون مواد حافظة ومفيد لأطفالك مش هتشرية من برة تانى

عمل الاندومى باطعم مختلفة زي الجاهز وبدون مواد حافظة، ازداد الطلب مؤخرا على معرفة طريقة عمل الإندومي، وذلك لانتشارها بشكل كبير في جميع الأسواق، ونظرا لطعمها اللذيذ الذي أحبه الكبير والصغير، فأصبحت ضيف دائم على جميع موائد المصريين، كأكلة سريعة ومشبعة، ونظرا لانتشار الكثير من الأقاويل حول الإندومي ومدى أضراره على الصحة العامة، اتجهت الكثير من ربات البيوت إلى طبخ الإندومي في المنزل كوجبة صحية ولذيذة المذاق لأطفالهن و للكبار أيضا.

عمل الاندومى باطعم مختلفة زي الجاهز وبدون مواد حافظة

سوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل الاندومي في البيت زي الجاهز

كيس مكرونة سباجتي.

مكعبين مرقة دجاج.

كمون.

فلفل أسود.

شطة.

بصل بودر.

ثوم بودر.

بهارات مشكلة.

مكونات عمل الإندومي

نحضر قدر عميق ونضع به ماء بكمية متوسطة ونضع فيه القليل من الملح.

عندما يصل الماء إلى درجة الغليان، نضع به مكعبين المرق ونقلب حتى تمام الذوبان.

نضع البصل البودر، ثم الثوم البودر، ونستمر في التقليب.

نتذوق الملح ونضبط درجة الملح حسب الرغبة.

بعد التأكد من الذوبان التام للمرق، نضع كيس المكرونة في الماء المغلي المذاب به مكعب المرق.

نترك المكرونة قليلا، حت تتم نضجها تماما.

هناك ملاحظة يجب أخذها في الاعتبار، عندما نطفئ نار الموقد على المكرونة، يجب التأكد من ترك البسيط من ماء السلق، ونترك فيه المكرونة بدون تصفية.

في مقلاة صغيرة أخرى، نضعها على الموقد ونسخنها جدا.

نضع فيها الشطة، والبهارات، والكمون، والفلفل الأسود.

نرفع المقلاة من على النار، أصبحت بذلك بهارات الإندومي جاهزة.

يقدم الإندومي، بوضع المكرونة المسلوقة الغير مصفاه في طبق عميق، يكفي المكرونة بالإضافة إلى ماء سلقها.

توضع البهارات التي تم تحضيرها على النار، على حسب الرغبة عليها، أصبحت هنا الإندومي جاهزة للأكل.

طريقة تحضير الاندومي في البيت

طريقة عمل الإندومي الجاهز

تحضير الاندومي الجاهز في البيت

نحضر كيس نودلز إندومي الجاهز من السوبر ماركت.

نضع مياه بكمية متوسطة، في قدر مناسب على النار.

نشعل الموقد، نترك الماء حتى الغليان الشديد.

نضع الإندومي في الماء.

نتركها قليلا حتى تمام النضج، ونترك فيها القليل من الماء ولا تصفى.

نتذوق الإندومي لإضافة الملح عند الرغبة.

نضيف كيس البهارات الملحق بالإندومي.

نقلب تقليبا جيدا.

تقدم الإندومي بوضعها في طبق تقديم مناسب.

طريقة تحضير عمل الإندومي الجاهز