أسرار عمل الطحينة البيضاء بحبوب بالسمسم في البيت وأحلى من الجاهزة

تعد الطحينة البيضاء واحدة من أشهر المقبلات التي تُعد بجانب العديد من المشويات مثل اللحوم والفراخ والكباب والأسماك وغيرها كما يضيفها البعض على السلطة والعسل فتضفي عليه مذاقاً فريداً ورائعاً، كل ذلك إلى جانب قيمتها الغذائية العالية وفوائدها الصحية المتعددة فهي تقي من الإصابة بأمراض القلب والشرايين وتساعد في تحسين عملية الهضم وتنشط الدورة الدموية، ولهذا ترغب العديد من السيدات في التعرف على طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في البيت وهذا ما سنسلط عليه من خلال مقال اليوم وذلك في إطار تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع التي تشغل تفكير الزوار الافاضل.

طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم

تعد الطحينة البيضاء هي المادة الخام التي يتم عمل سلطة الطحينة منها وتتعدد أنواعها وتتنوع ومنها الطحينة اليونانية المقدونية، طحينة الوادي، طحينة سوم وطحينة الأرز وتحضر جميعها من خلال السمسم عبر مجموعة من الخطوات نذكرها لكم من خلال السطور التالية.

نصف كوب من حبوب السمسم.

ملعقة صغيرة من الدقيق .

القليل من الملح.

كوب من الزيت.

أحضري وعاء القلي وقومي بوضع السمسم بداخله وارفعيه على نار هادئة ثم أضيفي إليه الدقيق والملح مع التقليب المستمر حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها وقبل أن يتغير لون السمسم أنزليه من فوق النار.

ثم قومي بخلط جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي إلى أن تحصلي على مزيج ناعم.

بعد ذلك قومي بإضافة الزيت إلى الخليط السابق واستمري في الخلط إلى أن تحصلي على الطحينة البيضاء الناعمة التي ترغبين فيها.

وبعد الانتهاء افرغي الطحينة في برطمان أو في كيس بلاستيك ثم احفظيها في الثلاجة إلى حين الاستخدام.

طريقة التحضيرطريقة عمل سلطة الطحينة مع البابا غنوج

تتعدد أنواع سلطة الطحينة وتتنوع أطعمتها كثيراً إلا أن سلطة طحينة البابا غنوج تعد أشهرها وأفضلها مذاقاً وفيما يلي طريقة تحضيرها.

نصف كوب من الطحينة.

ثمرة باذنجان صغيرة.

أربعة فصوص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

قومي بشوي ثمرة الباذنجان بعد غسلها جيداً بالماء الفاتر.

اخلطي ثمرة الباذنجان المشوية في الخلاط الكهربائي جيداً ثم أضيفي إليها الملح واستمري في الخلط.

اخلطي الملح والزيت مع الكمون والطحينة واحرصي على التقليب المستمر حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها.

ثم قومي بخلط ثمرة الباذنجان مع الطحينة وقلبي جيداً، بعد ذلك يمكنك تقديمها إلى جانب الوجبات التي تفضلينها أنت وأسرتك.

طريقة إعداد مع سلطة الطحينة مع البابا غنوج