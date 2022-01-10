هتبقي شيف حلويات.. طريقة عمل شيكولاتة باونتي زي جيرسي الأصلية لطعم يذوب في الفم

طريقة عمل شيكولاتة باونتي ألم تسمعي عنها؟ أنها تماثل شوكولاتة جيرسي التي بالتأكيد أكلتيها كثيرًا، وتمتعي بامتزاج نكهة الشوكولاتة مع طعم جوز الهند اللذيذ، أصبح بإمكانك الآن صنعها في منزلك من أجل أطفالك، ليتمتعوا بحلوى يعشقها الكبار والصغار، وبتكلفة أقل من شرائها جاهزة، كما أن المصنعة في المنزل تخلو من الألوان الصناعية ومكسبات الطعم، وأيضًا المواد الحافظة، وهذا يعني أنها آمنة تمامًا على صحة أسرتك، هل ترغبين في معرفة الطريقة؟ قارأي المقال للنهاية.

طريقة عمل شيكولاتة باونتي

يمكنك تنفيذ الخطوات الآتية بعد تحضير المكونات بنفس المقادير التي سنذكرها لكِ، وفور تأكدك من نجاحها، وحلاوة نكهتها، أراهنك أنكِ سوف تعيد صنعها كثيرًا، ولن تملي أبدًا، والتفاصيل كالآتي:

المكونات

4 أكواب صغيرة من جوز الهند الناعم.

عبوة حليب محلى كبيرة.

500 جم شوكولاتة.

ملعقة صغيرة نشا.

ذرة ملح.

احضري وعاء عميق نسبيًا، ثم ضيفي به الحليب مع الملح والنشا وجوز الهند.

استخدمي ملعقة لتقليب المكونات حتى تتكون معكِ عجينة متماسكة، وهي الباونتي.

شكلي العجينة بالشكل الذي ترغبين، كرات، أو مستطيل، أو أي شكل آخر.

ضعي الباونتي بعد تشكيلها على صينية مفروش بها ورق زبدة.

ادخلي الصينية الثلاجة لتتماسك الباونتي أكثر، واستغلي هذا الوقت في تحضير الشوكولاتة.

اصنعي حمام مائي لإذابة الشوكولاتة، بمعنى أن تحضري وعاء به نصف لتر ماء، ثم ارفعيه على النار، وأثناء ذلك احضري وعاء آخر به الشوكولاتة، وضعيه فوق الوعاء الموضوع مسبقًا على النار حتى تستطيعي إذابتها.

قلبي الشوكولاتة حتى تذوب كلها.

اخرجي الباونتي من الثلاجة، اغمسي كل قطعة في الشوكولاتة السائلة باستخدام ملعقة حتى تتم تغطيتها.

قومي بإعادة الصينية مرة أخرى للثلاجة، واتركيها فقط نصف ساعة حتى تجف طبقة الشوكولاتة فوقها.

أصبح الآن الباونتي بالشوكولاتة جاهزًا للتقديم، وبالهناء والشفاء.

كرات الباونتي

تعد طريقة عمل شيكولاتة باونتي سهلة، أما المكونات فهي متوفرة في بيتك بالفعل، ولا تنسِ أن كل ما تصنعينه لأسرتك صنعته بكثير من الحب والاهتمام، لذلك سيكون طعمها ألذ بمراحل من تلك الجاهزة، وستظل تلك الوصفة محفورة في ذكريات أطفالك، وكيف كنتِ لهم أمًا رائعة.