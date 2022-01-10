فاتح ولا غامق.. صبغة طبيعية للشعر باللون البني بدون مواد كيميائية ضارة وتقوي الشعر وتكثفه

صبغة طبيعية للشعر باللون البني الجذاب، من المظاهر التجميلية التي يمكنك إحداث تغيير في مظهرك بها، وسينال إعجاب زوجك بالطبع، واللون البني يناسب جميع ألوان البشرة، من خمرية وبيضاء أو حتى سمراء، والجميع يتفق على جمال الشعر البني، وإن كنتِ ترغبين في ذلك لكنك لا تفضلين استخدام الصبغات الكيميائية حفاظًا على شعرك، اطمئني هناك مواد طبيعية تقوم بعمل الصبغة، ولن تضر شعرك، وستمنحك اللون الذي ترغبينه.

صبغة طبيعية للشعر باللون البني

هل تعشقين القهوة؟ ما رأيك أن يكون لون شعرك مثلها؟ الأمر إن نال استحسانك إذًا اقرأي تلك الوصفة الطبيعية الهامة.

المكونات

قهوة مطحونة بكمية تناسب طول وكثافة شعرك.

3 ملاعق زيت خروع.

بالإضافة الى 3 ملاعق زيت جوز هند.

وقليل من المياه للعجن.

طريقة التحضير

اخلطي القهوة مع زيت الخروع وجوز الهند والمياه

بعد ذلك اصنعي عجينة لينة بعض الشيء.

ثم ضعي الخليط في الميكروويف لعدة ثواني.

بعد ذلك مشطي شعرك بفرشاة أو مشط للتأكد أنه خال من التشابك والعقد.

ثم قسمي شعرك نصفين، استخدمي فرشاة أسنان قديمة عندك ونظيفة، لتوزعي الخليط على الشعر.

ارتدي قفاز حتى لا يتغير لون يديكِ.

امسكي خصلة خصلة وقومي بتغطيتها بالصبغة الطبيعية.

ارتدي بونيه على شعرك، لمدة 20 دقيقة.

اغسلي الشعر واستخدمي شامبو وبلسم لذلك.

الحناء لصبغ الشعر باللون البني

بإمكانك استخدام الحناء الطبيعية لتتمكني من تغيير شعرك للون بني رائع، والطريقة كالآتي:

المكونات

8 ملاعق كبيرة حناء.

1/4 كوب خل تفاح.

3 ملاعق بابونج.

كوب ماء.

5 ملاعق كاكاو مطحون.

ضعي البابنوج في وعاء متوسط، وضيفي عليه الماء ودعيه يغلي بهدوء، ثم صفيه.

ثم ضعي كل المواد معًا، ثم امزجيهم لتحصلي على صبغة سهلة الفرد على الشعر.

اتركي الصبغة لمدة 3 ساعات حتى تتخمر.

أثناء ذلك يمكنك غسل شعرك ليكون نظيفًا خاليًا من الشوائب، واتركيه يجف.

احضري الصبغة وقومي بوضعها على شعرك خصلة خصلة، حتى تنتهي من شعرك بالكامل.

غطي شعرك ببونية أو بكيس بلاستيكي.

اتركيه على شعرك لمدة 3 ساعات.

اغسلي شعرك بالشامبو عدة مرات حتى زوال رائحة الحناء، وأي رواسب خلفتها الوصفة في شعرك.

صبغ الشعر بني غامق

مما سبق علمنا أن صبغة طبيعية للشعر باللون البني تدخل القهوة في مكوناتها، ويمكنك استبدالها ببعض الكاكاو المضاف للحناء، وبعض المكونات الأخرى، وبعدها سيصبح شعرك جذابًا ذو لون بنيًا رائع.