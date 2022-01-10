لو عندك بطاطس ودقيق تعالى اقولك على وصفة خطيرة….خبز البطاطس على الطريقة الهندية للفطار او عشاء حلو جدا

خبز البطاطس على الطريقة الهندية، من أجمل الطرق التي يمكن أن تحضري بها أشهى أنواع الأطباق التي تحتوي على البطاطس، فهي من الوجبات الخفيفة والسريعة التي لا تحتاج لانتظار العجينة حتى تخمر أو ترتاح، مثل خبز البطاطس على الطريقة الهندية، فهي وصفة سهلة وبسيطة، لطعمها اللذيذ ومساحتها ولونها الرائع، والتي تعطي السفرة شكل جميل إذا كان هناك الأقارب والأصدقاء.

خبز البطاطس على الطريقة الهندية

لكي نحصل على خبز مصنوع من البطاطس على الطريقة الهندية يتم اتباع الخطوات التالية:

نصف كيلو بطاطس يتم سلقها على النار.

عدد 3 كوب من الدقيق.

نصف كوب من الماء.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام أو على حسب الرغبة.

ونصف ملعقة من الكمون الناعم.

رشة خفيفة من الفلفل الأحمر.

ربع كيلو من الزيت لزوم القلي.

مقادير عمل خبز البطاطس الهندي على حسب عدد الأفراد

وضع البطاطس المسلوقة في ماء على النار حتى تصبح طرية جدا يسهل هرسها.

تقشير البطاطس ثم نضيف لها ملعقة من الكركم وكمية الملح والفلفل والكمون.

ثم بعد ذلك تخلط هذه المكونات وضربها في بعضها جيدا حتى يمتزج الخليط تماما.

إضافة الدقيق بعد نخله جيدًا حتى يصبح خالي من أي شوائب، ويضاف عليه الماء بالتدريج مع العجن الجيد.

ثم بعد ذلك يتم إضافة ملعقتين من الزيت على هذا الخليط، ونستمر بالعجن حتى يصبح عجينة طرية.

نغطي العجينة بالنايلون، حتى ترتاح قليلا لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

تقسيم العجينة إلى كرات متساوية صغيرة، أو على حسب الطلب، ويتم فردها بالشوبك.

يتم وضع الطاسة على النار، ونضع فيها الزيت لكي يتم قلي قطع العجين فيه.

نضع فيها العجين حتى يصير لونه ذهبي مع التقليب على الوجهين، ونخرجه بعد أن ينضج ونضعه في أطباق التقديم، يمكن وضع الكاتشب عليها او تقديم الكاتشب بجانبها.

طريقة تحضير عمل خبز البطاطس الهندي

وبذلك نكون قدمنا طريقة عمل خبز البطاطس على الطريقه الهنديه فهي تعد ةجبة خفيفة وسريعة ولذيذة للعشاء أو للافطار وبالهناء والشفاء.