تتبيلة رهيبة.. طريقة عمل الشيش طاووق مثل المطاعم طري ولذيذ وريحته هاتوصل لآخر الشارع

طريقة عمل الشيش طاووق من الوصفات التي تبادر الأمهات لمعرفتها، وإتقانها، حيث أنها تعد من الوجبات المفضلة للأطفال كثيرًا، ودومًا يطلبونها جاهزة مثل البيتزا، لكنك كربة منزل تحرص على صحة عائلتها، يمكنك تعلم الطريقة، خاصةً وأنها سهلة للغاية وليس بها أي تعقيد، أما عن طريقة الشيفات في صنع الشيش طاووق، فهذا ما سنعرضه لكِ حتى تكون الوجبة فريدة ومميزة لأسرتك ذات طعم رائع.

طريقة عمل الشيش طاووق

إن كنتِ سمعتِ الاسم من قبل لكنك لا تعرفين ما هو الشيش طاووق، يسعدني أن أخبرك أنه عبارة عن صدور فراخ مخليه، ومقطعة مكعبات، أما عن بقية التفاصيل فهي كما يلي:

المقادير:

صدور دجاج مخليه.

ثمرتين طماطم.

ثمرتين بصل.

ثمرة من الفلفل الحار.

عصير ليمونة.

4 ملاعق زبادي.

3 ملاعق من زيت الزيتون.

رشة كزبرة مطحونة.

رشة فلفل أسود مطحون.

ورق لوري.

ملعقة بببريكا.

كمية ملح مناسبة على حسب رغبتك.

قطعي الفلفل شرائح سميكة نسبيًا، وكذلك البصل والطماطم.

احضري خلات خشبية طويلة، وهي متوفرة بالفعل في المحلات، ويمكنك شرائها.

بعد غسل صدور الفراخ بعناية، قطعيها مكعبات متوسطة.

ادخلي قطعة من مكعبات الفراخ في الخلة الخشبية، ثم الحقي بها شريحة من الطماطم وشريحة من الفلفل، وشريحة أخرى من البصل، وهكذا حتى تنتهي الكمية.

احضري إناء عميق، ضعي به زيت الزيتون والزبادي والكزبرة والفلفل الأسود والملح وورق اللوري، وكذلك البابريكا.

قومي بغمس أعواد الشيش طاووق في هذه التتبيله لمدة نصف ساعة.

احضري صينية وقومي برص أعواد الشيش طاووق على حافتها.

ضعي الصينية في الفرن، ويمكنك إشعال الشواية مع تقليب الأعواد يمينًا ويسارًا حتى تحمر الفراخ.

بعد تمام التسوية، اخرجي الصينية، ثم ضعي أعواد الشيش طاووق في طبق التقديم لتهدأ قليلًا ثم قدميه.

الشيش طاووق بالفرنعمل الشيش طاووق بدون أسياخ

إن عجزتِ عن العثور على أعواد الشيش طاووق الخشبية، بإمكانك صنعه دونها، والطريقة كالتالي:

تبلي قطع الفراخ ببصل بودرة، وثوم بودرة، وبقية البهارات المعروفة.

ضعي الفراخ بالتتبيلة في وعاء وغطيه، ثم ضعيه في الثلاجة.

بعد عدة ساعات تكون الفراخ امتصت التتبيله.

رصيها في صينية عادية، ثم غطيها بورق فويل، وضعيها في الفرن لتنضج.

يمكنك تنفيذ طريقة عمل الشيش طاووق بشكلها التقليدي بأسياخ، وتستطيعن صنعها دونها، المهم أن تقومي بتتبيل الفراخ بعناية، وتركها فترة من الزمن لتمتص التتبيله، وبعدها قومي بتسويتها بالشكل الذي تريدينه.