طريقة عمل السابليه بكل سهولة بمكونات اقتصادية موجودة في مطبخك

البسكويت هو أحد أنواع الحلويات التي استطاعت الجمع بين الطعم اللذيذ وسهولة التحضير والسرعة، بالإضافة إلى الطرق المختلفة والمختلفة لعمل البسكويت، والتي يمكنك أن ترى الكثير منها إذا ذهبت إلى المخابز أو المحلات المتخصصة في صناعة الحلويات حيث تتنوع الأشكال والألوان والنكهات، بسكويت السابليه هو من أنواع البسكويت اللذيذة التي يرغب الكثير من الناس في تناولها، وعجينة السابليه يشبه إلى حد بعيد عجينة التارت من حيث الذوق والشكل، بينما يختلف عنها في طريقة صنعها، كما يحب الإشارة أن هناك العديد من الأشخاص الذي يرغبون في معرفة طريقة عمل السابليه بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات البسيطة.

أصابع من الزبدة الليّنة.

ربع كوب من الطحين.

بيضة.

كوب من السكّر الناعم.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.

برش قشرة حامض البرتقال أو الليمون حسب الرغبة.

مربى التوت، أو المشمش، أو الفراولة حسب الرغبة

نخلط السكر مع الزبدة والفانيليا حتى نحصل على خليط أو خليط مع قوام كريمي ثم نضيف البيض ونخفق.

أضيفي قشر البرتقال أو قشر الليمون إلى المزيج لاحقًا، ثم أضيفي الطحين والبيكنج باودر تدريجيًا.

بعد ذلك نجمع العجينة بالضغط وليس العجن، نلف العجينة بالنايلون ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر.

بعد انقضاء الوقت المطلوب، تُدرد العجينة بمسمار عجين على السطح مع رش الدقيق حتى الحصول على سمك مناسب ثم تقطع عجينة البسكويت بمقص البسكويت بأشكال مختلفة.

انشر القوالب التي نقطعها على ورقة خبز مع الحرص على عدم دهنها بالزيت أو ما شابه ثم ضعها في الفرن على حرارة 150 درجة لمدة عشرين دقيقة من لحظة تحول البسكويت إلى اللون البني.

نخرج بسكويت السمور من الفرن ونتركه ليبرد ويمكننا أيضًا وضع البسكويت مثل التوت والمشمش والفراولة في مثل هذه الأشكال.

نصف كوب من مسحوق الكاكاو، لطيف، منخول.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب آخر من السكر الناعم والمنخول.

مائة وأربعون جرام زبدة طرية.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

بيضة.

شوكولاتة (نوتيلا).