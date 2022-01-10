طريقة عمل السابليه بكل سهولة بمكونات اقتصادية موجودة في مطبخك

البسكويت هو أحد أنواع الحلويات التي استطاعت الجمع بين الطعم اللذيذ وسهولة التحضير والسرعة، بالإضافة إلى الطرق المختلفة والمختلفة لعمل البسكويت، والتي يمكنك أن ترى الكثير منها إذا ذهبت إلى المخابز أو المحلات المتخصصة في صناعة الحلويات حيث تتنوع الأشكال والألوان والنكهات، بسكويت السابليه هو من أنواع البسكويت اللذيذة التي يرغب الكثير من الناس في تناولها، وعجينة السابليه يشبه إلى حد بعيد عجينة التارت من حيث الذوق والشكل، بينما يختلف عنها في طريقة صنعها، كما يحب الإشارة أن هناك العديد من الأشخاص الذي يرغبون في معرفة طريقة عمل السابليه بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات البسيطة.عمل السابليه
- أصابع من الزبدة الليّنة.
- ربع كوب من الطحين.
- بيضة.
- كوب من السكّر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.
- برش قشرة حامض البرتقال أو الليمون حسب الرغبة.
- مربى التوت، أو المشمش، أو الفراولة حسب الرغبة
- نخلط السكر مع الزبدة والفانيليا حتى نحصل على خليط أو خليط مع قوام كريمي ثم نضيف البيض ونخفق.
- أضيفي قشر البرتقال أو قشر الليمون إلى المزيج لاحقًا، ثم أضيفي الطحين والبيكنج باودر تدريجيًا.
- بعد ذلك نجمع العجينة بالضغط وليس العجن، نلف العجينة بالنايلون ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر.
- بعد انقضاء الوقت المطلوب، تُدرد العجينة بمسمار عجين على السطح مع رش الدقيق حتى الحصول على سمك مناسب ثم تقطع عجينة البسكويت بمقص البسكويت بأشكال مختلفة.
- انشر القوالب التي نقطعها على ورقة خبز مع الحرص على عدم دهنها بالزيت أو ما شابه ثم ضعها في الفرن على حرارة 150 درجة لمدة عشرين دقيقة من لحظة تحول البسكويت إلى اللون البني.
- نخرج بسكويت السمور من الفرن ونتركه ليبرد ويمكننا أيضًا وضع البسكويت مثل التوت والمشمش والفراولة في مثل هذه الأشكال.
- نصف كوب من مسحوق الكاكاو، لطيف، منخول.
- كوب ونصف من الدقيق.
- نصف كوب آخر من السكر الناعم والمنخول.
- مائة وأربعون جرام زبدة طرية.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
- بيضة.
- شوكولاتة (نوتيلا).
- أولاً نضع الزبدة والسكر في الخلاط الكهربائي، ونخفق المكونات جيدًا لمدة ثلاث دقائق للحصول على مزيج ناعم وكريمي وخفيف القوام.
- نضيف الفانيليا والبيض مع الخفق حتى تنضج جميع المكونات معًا.
- نبدأ في إضافة دقيق الكاكاو تدريجياً مع التحريك باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات وهنا نشير إلى ضرورة عدم زيادة وقت العجن حتى لا يتحول إلى عجينة بسكويت هشة.
- نخرج العجينة من الخلاط أو ونجمعها يدويًا على شكل كرة.
- غطي كرة العجين بالنايلون وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.
- نخرج العجينة من الثلاجة بتقسيمها إلى قسمين.
- ضع الدفعة الأولى من العجين على ورق زبدة على سطح صلب.
- توضع طبقة ثانية من الزبدة فوق العجينة لتسهيل دحرجة العجين والتأكد من أنها لا تلتصق عند دحرجة العجين بمسمار.
- قطعي العجين بواسطة قاطعة البسكويت أو قطاعة البسكويت إلى الشكل المطلوب.
- ضع ملفات تعريف الارتباط السمور على صينية مبطنة بورق الزبدة.
- كرر نفس الخطوات للجزء الثاني من الاختبار.
- نضع ورقة خبز السمور للبسكويت في الثلاجة لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يحتفظ العجين بشكله أثناء الخبز.
- سخني الفرن على 160 درجة مئوية.
- نضع بسكويت السابليه في الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة، حتى تنضج ملفات تعريف الارتباط.
- أخرجي صينية الخبز من الفرن واتركي قواطع البسكويت تبرد تمامًا.
- املأ البسكويت السابليه بالشكولاتة.
الوسوم
البسكويت هو أحد أنواع الحلويات التي استطاعت الجمع بين الطعم اللذيذ وسهولة التحضير والسرعة، بالإضافة إلى الطرق المختلفة والمختلفة لعمل البسكويت، والتي يمكنك أن ترى الكثير منها إذا ذهبت إلى المخابز أو المحلات المتخصصة في صناعة الحلويات حيث تتنوع الأشكال والألوان والنكهات، بسكويت السابليه هو من أنواع البسكويت اللذيذة التي يرغب الكثير من الناس في تناولها، وعجينة السابليه يشبه إلى حد بعيد عجينة التارت من حيث الذوق والشكل، بينما يختلف عنها في طريقة صنعها، كما يحب الإشارة أن هناك العديد من الأشخاص الذي يرغبون في معرفة طريقة عمل السابليه بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المكونات البسيطة.عمل السابليه
- أصابع من الزبدة الليّنة.
- ربع كوب من الطحين.
- بيضة.
- كوب من السكّر الناعم.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكينغ باودر.
- برش قشرة حامض البرتقال أو الليمون حسب الرغبة.
- مربى التوت، أو المشمش، أو الفراولة حسب الرغبة
- نخلط السكر مع الزبدة والفانيليا حتى نحصل على خليط أو خليط مع قوام كريمي ثم نضيف البيض ونخفق.
- أضيفي قشر البرتقال أو قشر الليمون إلى المزيج لاحقًا، ثم أضيفي الطحين والبيكنج باودر تدريجيًا.
- بعد ذلك نجمع العجينة بالضغط وليس العجن، نلف العجينة بالنايلون ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر.
- بعد انقضاء الوقت المطلوب، تُدرد العجينة بمسمار عجين على السطح مع رش الدقيق حتى الحصول على سمك مناسب ثم تقطع عجينة البسكويت بمقص البسكويت بأشكال مختلفة.
- انشر القوالب التي نقطعها على ورقة خبز مع الحرص على عدم دهنها بالزيت أو ما شابه ثم ضعها في الفرن على حرارة 150 درجة لمدة عشرين دقيقة من لحظة تحول البسكويت إلى اللون البني.
- نخرج بسكويت السمور من الفرن ونتركه ليبرد ويمكننا أيضًا وضع البسكويت مثل التوت والمشمش والفراولة في مثل هذه الأشكال.
- نصف كوب من مسحوق الكاكاو، لطيف، منخول.
- كوب ونصف من الدقيق.
- نصف كوب آخر من السكر الناعم والمنخول.
- مائة وأربعون جرام زبدة طرية.
- نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
- بيضة.
- شوكولاتة (نوتيلا).
- أولاً نضع الزبدة والسكر في الخلاط الكهربائي، ونخفق المكونات جيدًا لمدة ثلاث دقائق للحصول على مزيج ناعم وكريمي وخفيف القوام.
- نضيف الفانيليا والبيض مع الخفق حتى تنضج جميع المكونات معًا.
- نبدأ في إضافة دقيق الكاكاو تدريجياً مع التحريك باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات وهنا نشير إلى ضرورة عدم زيادة وقت العجن حتى لا يتحول إلى عجينة بسكويت هشة.
- نخرج العجينة من الخلاط أو ونجمعها يدويًا على شكل كرة.
- غطي كرة العجين بالنايلون وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.
- نخرج العجينة من الثلاجة بتقسيمها إلى قسمين.
- ضع الدفعة الأولى من العجين على ورق زبدة على سطح صلب.
- توضع طبقة ثانية من الزبدة فوق العجينة لتسهيل دحرجة العجين والتأكد من أنها لا تلتصق عند دحرجة العجين بمسمار.
- قطعي العجين بواسطة قاطعة البسكويت أو قطاعة البسكويت إلى الشكل المطلوب.
- ضع ملفات تعريف الارتباط السمور على صينية مبطنة بورق الزبدة.
- كرر نفس الخطوات للجزء الثاني من الاختبار.
- نضع ورقة خبز السمور للبسكويت في الثلاجة لمدة خمسة عشر دقيقة حتى يحتفظ العجين بشكله أثناء الخبز.
- سخني الفرن على 160 درجة مئوية.
- نضع بسكويت السابليه في الفرن لمدة خمسة عشر دقيقة، حتى تنضج ملفات تعريف الارتباط.
- أخرجي صينية الخبز من الفرن واتركي قواطع البسكويت تبرد تمامًا.
- املأ البسكويت السابليه بالشكولاتة.