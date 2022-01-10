مش هنشتريه من بره تاني.. أسهل طريقة لعمل الإندومي في البيت أحلى من الجاهز

طريقة عمل الاندومى فى البيت ري الجاهز، يشتهى الكثير من الأطفال الاندومى ويقبلون على شرائها كوجبة جاهزة سريعة التحضير ولكن طالما نسمع عن أضرارها وتأثيرها السيئ على الصحة، لذلك جئنا لكى بطريقة إعداد الاندومى اللذيذ فى البيت وتقدميه لأطفالك بطريقة صحية وذات قيمة غذائية عالية من مكونات طبيعية بدون أي مواد حافظة أو نكهات صناعية، فتعرفي على طريقة عمل الاندومى فى البيت زي الجاهز بالضبط من خلال الخطوات التالية ولن تشتريه جاهزا مرة ثانية.

طريقة عمل الاندومى فى البيت

المكونات:

ربع كيلو صدور فراخ مقطعة مكعبات صغيرة.

نصف كيلو مكرونة اسباجتى رفيعة.

جزر شرائح.

مشروم شرائح.

فلفل ألوان شرائح.

بصل شرائح.

2 ملعقة خل.

2 ملعقة هوت صوص.

2 ملعقة صويا صوص.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

2 ملعقة معجون طماطم.

رشة ملح.

رشة فلفل.

مكعب مرقة.

فى مقلاة على النار نضع القليل من الزيت ونضف الثوم المفروم والزنجبيل ونقلب قليلا حتى يبدأ لون الثوم فى التغيير.

نضف قطع الفراخ ونتركها حتى يتم تشويحها ونتأكد من أنها تخلصت من كل الماء الموجود بها.

نضف شرائح البصل ونقلب قليلا ثم ننزل شرائح الجزر ثم باقي الخضار من الفلفل الألوان والمشروم ونقلب المكونات جميعها وننتظر حتى تبدأ فى النضج.

نضف مكعب المرقة ومعجون صلصة الطماطم مع التقليب ثم نضع الخل والهوت صوص والصويا صوص وملح وفلفل.

نضع حوالى 2 كوب من ماء سلق المكرونة على المكونات من أجل عمل صوص سائل للاندومى.

نضع المكرونة على أن تكون مسلوقة نصف سوى حتى لا تتعجن أثناء عمل الاندومى ونخلط المكونات جميعها مع بعض.

تكون بذلك الاندومى جاهزة وتقدم ساخنة.

خطوات عمل الإندومي في البيت زي الجاهز

يتميز الإندومي المصنوع في البيت بأنه عني بالفيتامينات والمعادن والبروتينات الضرورية جداً لصحة الجسم، على عكس الإندومي الجاهز الذي لا يعطى الجسم أي قيمة غذائية وقد يُسبب إليهم الضرر، لذلك يلجأ الكثير من الأمهات إلى البحث عن طريقة عمل الإندومي في البيت وبطريقة أحلى من الجاهز حتى يقبل أطفالهم على تناوله.