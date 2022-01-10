طريقة عمل أصابع التمر بالعجوة والسمسم هشة وخفيفة وتذوب فى الفم ومفيدة جدا لاعائلتك

عمل أصابع التمر بالعجوة والسمسم، في المنزل بكل سهولة ويسر، كل ذلك بمكونات بسيطة وسهلة يمكن سيدة المنزل أن تقوم بإعدادها في وقت قصير، لتقدم لأبنائها أشهى وألذ حلوى ولا تحتاجين بشرائها من المحلات كما أن تحضيرها في المنزل يضمن حودتها ونظافتها.

عمل أصابع التمر بالعجوة والسمسم

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير أصابع التمر بالعجوة والسمسم في البيت

عدد 3 كوب من الدقيق الذي يستخدم لعمل الحلويات.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

عدد 1 ملعقة صغيرة من السكر الخشن الأبيض.

رشة قليلة من ملح الطعام.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

نصف كوب من الزيت.

واحد كوب صغير من الماء الدافئ.

عدد 1 كيس من البيكنج باودر.

مكونات أصابع التمر بالعجوة والسمسم

نحضر نصف كيلو من التمر ونقوم بنزع النواة.

نحضر ما يعادل خمسين غرام من الزبدة البيضاء.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة الناعمة.

المقادير التى توضع على الوجه

عدد واحد بيضة.

¼ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الحليب البارد.

100 جرام من السمسم.

مقادير الحشو من التمر

طريقة تحضير أصابع التمر بالعجوة والسمسم

يتم اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم خلط السكر والخميرة الفورية في الماء الدافئ، ثم خلطهم جيدا باستخدام مضرب اليد، حتى يتم تجانس المكونات مع بعضها.

يخلط الدقيق مع البيكنج باودر والملح.

تخفق الخميرة مع الزيت.

وضع خليط الخميرة والزيت في وسط الدقيق ويتم خلطهم خلطًا جيدًا بواسطة اليد حتى تحصلي على عجينة متجانسة يسهل تشكيلها.

بعد أن يتم خلط المكونات، يجب تغطيتها بواسطة قطعة من البلاستيك أو القماش وتترك العجينة لمدة لا تقل عن ساعه حتي تخمر.

يخلط التمر مع الزبدة والبهارات، ويخلط هذا المزيج جيدًا بواسطة الخلاط للحصول على عجينة طرية.

تقطيع العجينة قطع صغيرة ويتم فردها على قليل من الدقيق.