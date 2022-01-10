ابهريهم ودفيهم.. طريقة عمل السحلب بكل أسراره زي الكافيهات مشروب الدفء لأفراد أسرتك

طريقة عمل السحلب بشكل جديد، من المشروبات الساخنة المفضلة لدى الجميع، وبما أننا في فصل الشتاء، والأسرة تجتمع كل مساء بعد المذاكرة والعمل وخلافه، أصبح كوب ساخن من السحلب من الأمور المحببة للأطفال والكبار، خاصةً وأنهم يتشاركونه مع من يحبون، وبما أن معظم الأمهات يقمن بشرائه جاهزًا، نحن سنخبرك كيف تصنعي مسحوق السحلب أولًا، ثم سنخبرك بألذ طريقة يمكنك صنعه بها، لذا كوني معنا.

طريقة عمل السحلب

شربناه ونحن صغار، والآن نصنعه لأطفالنا لما له من فوائد كبيرة لصحتهم، هل تريدين معرفة كيفية تحبيشه ليكون بنفس نجاح الذي تشربينه جاهزًا في الكافيهات؟ الطريقة كالآتي:

المكونات

كوبين من الحليب.

سكر بالكمية التي ترغبين.

6 ملاعق سحلب.

ملعقتين من جوز الهند.

بالإضافة الى ملعقتين زبيب.

ملعقة مكسرات مجروشة.

قليل من القرفة على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

ضعي الحليب على النار في إناء مناسب.

ثم ضيفي السكر للحليب.

بعد ذلك ضعي السحلب على الحليب والسكر مع الاستمرار في التقليب ببطء.

ثم بعدما يتحول الحليب لقوام سميك بالشكل الذي تحبينه، ارفعيه من على النار.

وبعد ذلك صبي السحلب في أكواب.

ثم رشي المكسرات وجوز الهند والقرفة والزبيب على الوجه.

وقدميه ساخنًا، وبالهناء والشفاء.

الطريقة السورية في صنع السحلب

نحن كمصريين نعشق المشروبات والأطعمة السورية بشكل خاص، فما رأيك أن تقومي بصنع السحلب بالطريقة السورية؟ لا تعرفين الطريقة؟ لا تقلقي سأخبرك بها الآن بالتفصيل.

المقادير

تستطيعين الاستغناء عن بعض المكونات، إن كنتِ لا تفضلين طعمها، مثل: القرفة، أو المكسرات، ولن يؤثر هذا على روعة طعم السحلب، لكن هذه المكونات تضيف شكل تزييني للأكواب، إلى جانب طعمها الرائع الممزوج مع السحلب.

نصف لتر حليب.

بالإضافة الى ملعقتين كبيرتين من النشا.

وفانيليا.

وسكر بالمقدار المفضل لديكِ.

وقرفة.

يمكن استخدام بعض المكسرات إن رغبتِ.

طريقة التحضير:

في وعاء عميق ضعي النشا والحليب، وقومي بخلطهما.

بعد ذلك ارفعي الوعاء على نار منخفضة، ثم استمري في التقليب.

ثم ضعي السكر، والفانيليا مع الحليب والنشا، واكملي المزج.

بعدما يصبح القوام سميك، ارفعيه من على النار.

بعد ذلك صبيه في أكواب التقديم.

ثم رشي المكسرات والقرفة على وجه السحلب للتزين إن رغبتِ.

بمناسبة برودة الجو ذكرنا لكِ اليوم طريقة عمل السحلب بالطريقة المصرية التقليدية والسورية، وهما في الحقيقة متشابهتين كثيرًا، يمكنك الآن صنعه وتناوليه مع أسرتك في جو عائلي دافئ.