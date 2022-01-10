الكرواسون وطريقة عمله في المنزل بكل سهولة بأبسط المقادير

يعد الكرواسون من أنواع المعجنات ذات الطعم الجميل والمذاق الرائع، ويعود أصله إلى فرنسا ومعناه الهلال؛ لأن شكل الكرواسون عبارة عن هلال، فإن الكرواسون يتم صنعه ببعض المكونات والمقادير البسيطة ومن ثم يتم تشكيله وحشوه بالشوكولاتة أو الجبن أو المربى ووضعه في الفرن حتى تمام النضج، ويتم تقديمه مع المشروبات الساخنة أو بمفرده فالصغار والكبار يعشقونه ويحبون تناوله في أي وقت لمذاقه الجميل والرائع وتحرص الأمهات على صنعه في المنزل لتقديمه لأطفالهن؛ لذا سنشرح لكم كيفية صنعه في المنزل بطريقة سهلة وخطوات بسيطة يجب اتباعها جيدًا خطوة خطوة لعمل ألذ كرواسون وتقديمه للأطفال والكبار

ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق ويجب نخله جيدًا

كوب من الماء الدافئ

ربع كوب من الحليب

كوب ونصف من الزبدة الباردة ليست مملحة

ملعقة من الملح

نصف ملعقة من الزبدة السائلة

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

بيضة

نقوم بخلط كوب من الدقيق مع الخميرة والماء الدافئ ونمزجهم بشكل جيد منعًا لحدوث تكتلات

نترك خليط الخميرة لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها

نحضر إناء واسع ونقوم بخلط باقي كمية الدقيق والملح والزبدة السائلة والحليب

نقوم يعجن جميع المكونات مدة قصيرة ثم نقوم بتركها في الإناء ونقوم بتغطيتها جيدًا بمنديل المطبخ الورقي لمدة ⅓ ساعة

بعد ذلك نعجن المكونات مرة أخرى بعد انقضاء الوقت ويمكن استخدام العجان الكهربائي وفي النهاية نحصل على عجينة سلسة

نقوم بتغطية الإناء بعد العجن بغطاء بلاستيكي ونقوم بوضعه في الثلاجة نصف ساعة

بعد ذلك نحضر الزبدة الباردة من خلال وضعها بين كيسين من البلاستيك وفردها للحصول على سمك مناسب

نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ونقوم بفردها على شكل مستطيل

نضع مربعات الزبدة داخل العجين ونقوم بفردها على العجين جيدًا

نقوم بطي العجين بالزبدة ونحوله إلى نصفين ثم نضغط عليه بأيدينا لفرده

يتم تكرير طي المستطيل ويكون على شكل ظروف

نضع العجينة في الثلاجة بعد لفها بغلاف من البلاستيك لمدة ساعة

نقوم بطي العجين أربع لفات

يترك لمدة يوم كامل قبل تشكيله في الثلاجة

نقوم بتقسيم العجين نصفين بالسكين ويتم فرده بالنشابة على شكل أسطوانة

توضع في الثلاجة ثلث ساعة

يتم تقطيع العجين على شكل مثلثات والتخلص من الزوائد

نقوم بلف المثلثات وتأخذ شكل الهلال

تغطية الكرواسون بغطاء بلاستيكي بعد الانتهاء منه

طلاء الكرواسون باستخدام البيض والحليب للحصول على لون ذهبي بعد تسويته

يدخل الفرن في حرارة 200 ويوضع في الرف العلوي لمدة ربع ساعة

نقوم بنقله للرف السفلي وعندما يصبح لونه ذهبي نقوم بإخراجه

يصبح الكرواسون جاهز للتقديم

مكونات الكرواسونطريقة تحضير عجينة الكرواسون