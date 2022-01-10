في 5 دقائق بس بدون بيض وبون تخمير أعملي ألذ كريب حلو وحادق في البيت بحشوات مختلفة

حاز الكريب في العالم العربي وخاصة المصري شهرة كبيرة وأصبح من الوجبات سريعة التحضير التي يلجأ إليها الكثير في جميع الأوقات كما يتميز بتناول الكريب سواء الحادق واختلاف الحشو به أو الحلو والذي يمكن عمله بالفواكه والشيكولاته وإليكم طريقة عمل الكريب الحلو والحادق بمكونات اقتصادية ومتوفرة بكل منزل.
ألذ كريب حلو وحادق في البيت بحشوات مختلفة
سوف نقدم لكم الان من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير الكريب الحلو والحادق في البيت بطريقة اقتصادية وسهلهطريقة عمل الكريب الحلو
الكريب الحلو ذو مذاق فريد فيتم تحضيره بصوص الشيكولاته او النوتيلا ذو الطعم الرائع.المكونات المستخدمة لعمل الكريب الحلو
- كوبين من الدقيق.
- كوب من اللبن.
- عدد اثنين بيضة.
- ملعقة سكر.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقة فانيليا.
- علبة نوتيلا.
- شرائح موز.
طريقة تحضير الكريب الحلو
- نحضر العجانة الكهربائية ونضع بها الدقيق مع اللبن والفانيليا ونخلطهم.
- نقوم بإضافة السكر والزيت ونستمر في الخلط حتى يصبح القوام سائل لزج.
- نتركه لمدة نصف ساعة ثم نحضر مقلاة الكريب أو يُمكن استخدام أي مقلاة مسطحة ونضعها على النار.
- باستخدام مغرفة نأخذ من خليط الكريب ونضعها في المقلاة ونوزعها في سطحها بالكامل.
- نقلبها على الوجه الآخر بعد أن تتماسك ونكرر نفس الخطوة في باقي الكمية.
- نضع ملعقتين من شيكولاتة النوتيلا وعليها شرائح من الموز ونغلق الكريب بطريقة السمبوسة.
طريقة عمل الكريب الحادق
سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الكريب الحادقالمكونات المطلوبة لعمل الكريب الحادق
- كوبين من الدقيق.
- ملعقة ملح.
- رشه سكر.
- ملعقتين زيت.
- كوب من الحليب.
- بيضتين.
- تستخدم للحشو قطع ستربس مع شرائح زيتون وفلفل اخضر وجبنه موزاريلا.
طريقة التحضير الكريب الحادق في البيت
- نقوم بعمل الكريب بنفس الخطوات السابقة المستخدمة لعمل الكريب الحلو.
- بعد تجهيز الكريب نضع شرائح استربس ونضع عليه شرائح الزيتون والفلفل الأخضر.
- نقوم برش الجبنة الموزاريلا ونغلف الكريب بنفس الطريقة.
- في مقلاة نظيفة نضع الكريب حتى يتحمر من الجانبين ويصبح مثل الكريب الجاهز تمامًا.
- يقدم مع صوص الكاتشب والمايونيز و مع البطاطس.
- يُمكن تغيير الحشو في كلا الطريقتين حسب الرغبة.
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حاز الكريب في العالم العربي وخاصة المصري شهرة كبيرة وأصبح من الوجبات سريعة التحضير التي يلجأ إليها الكثير في جميع الأوقات كما يتميز بتناول الكريب سواء الحادق واختلاف الحشو به أو الحلو والذي يمكن عمله بالفواكه والشيكولاته وإليكم طريقة عمل الكريب الحلو والحادق بمكونات اقتصادية ومتوفرة بكل منزل.
ألذ كريب حلو وحادق في البيت بحشوات مختلفة
سوف نقدم لكم الان من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير الكريب الحلو والحادق في البيت بطريقة اقتصادية وسهلهطريقة عمل الكريب الحلو
الكريب الحلو ذو مذاق فريد فيتم تحضيره بصوص الشيكولاته او النوتيلا ذو الطعم الرائع.المكونات المستخدمة لعمل الكريب الحلو
- كوبين من الدقيق.
- كوب من اللبن.
- عدد اثنين بيضة.
- ملعقة سكر.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقة فانيليا.
- علبة نوتيلا.
- شرائح موز.
طريقة تحضير الكريب الحلو
- نحضر العجانة الكهربائية ونضع بها الدقيق مع اللبن والفانيليا ونخلطهم.
- نقوم بإضافة السكر والزيت ونستمر في الخلط حتى يصبح القوام سائل لزج.
- نتركه لمدة نصف ساعة ثم نحضر مقلاة الكريب أو يُمكن استخدام أي مقلاة مسطحة ونضعها على النار.
- باستخدام مغرفة نأخذ من خليط الكريب ونضعها في المقلاة ونوزعها في سطحها بالكامل.
- نقلبها على الوجه الآخر بعد أن تتماسك ونكرر نفس الخطوة في باقي الكمية.
- نضع ملعقتين من شيكولاتة النوتيلا وعليها شرائح من الموز ونغلق الكريب بطريقة السمبوسة.
طريقة عمل الكريب الحادق
سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل الكريب الحادقالمكونات المطلوبة لعمل الكريب الحادق
- كوبين من الدقيق.
- ملعقة ملح.
- رشه سكر.
- ملعقتين زيت.
- كوب من الحليب.
- بيضتين.
- تستخدم للحشو قطع ستربس مع شرائح زيتون وفلفل اخضر وجبنه موزاريلا.
طريقة التحضير الكريب الحادق في البيت
- نقوم بعمل الكريب بنفس الخطوات السابقة المستخدمة لعمل الكريب الحلو.
- بعد تجهيز الكريب نضع شرائح استربس ونضع عليه شرائح الزيتون والفلفل الأخضر.
- نقوم برش الجبنة الموزاريلا ونغلف الكريب بنفس الطريقة.
- في مقلاة نظيفة نضع الكريب حتى يتحمر من الجانبين ويصبح مثل الكريب الجاهز تمامًا.
- يقدم مع صوص الكاتشب والمايونيز و مع البطاطس.
- يُمكن تغيير الحشو في كلا الطريقتين حسب الرغبة.