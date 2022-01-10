في 5 دقائق بس بدون بيض وبون تخمير أعملي ألذ كريب حلو وحادق في البيت بحشوات مختلفة

حاز الكريب في العالم العربي وخاصة المصري شهرة كبيرة وأصبح من الوجبات سريعة التحضير التي يلجأ إليها الكثير في جميع الأوقات كما يتميز بتناول الكريب سواء الحادق واختلاف الحشو به أو الحلو والذي يمكن عمله بالفواكه والشيكولاته وإليكم طريقة عمل الكريب الحلو والحادق بمكونات اقتصادية ومتوفرة بكل منزل.

حاز الكريب في العالم العربي وخاصة المصري شهرة كبيرة وأصبح من الوجبات سريعة التحضير التي يلجأ إليها الكثير في جميع الأوقات كما يتميز بتناول الكريب سواء الحادق واختلاف الحشو به أو الحلو والذي يمكن عمله بالفواكه والشيكولاته وإليكم طريقة عمل الكريب الحلو والحادق بمكونات اقتصادية ومتوفرة بكل منزل.

محمد يوسف

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