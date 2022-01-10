لو عند زجاجة فاضية تعالى أقولك نعمل بيها أية... في 5 دقايق حضري مينى كيكة الطاسة بطريقة جديدة ومختلف وطعم لا يقاوم

مينى كيكة الطاسة بطريقة جديدة، هي من أنواع ألكيك اللذيذ والشهي، يحبه الصغير والكبير، والتي تنال إعجاب الجميع لسهولة تحضيرها في المنزل وذلك لبساطة مكوناتها، فهي تعتبر من المخبوزات الغير مكلفة، فهي اقتصادية وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، ولها فوائد صحية كثيرة، وسهلة بالنسبة لست البيت أن تقوم بعملها في وقت بسيط، كما أنها تضمن إعداد ألذ أنواع الحلوى المضمونة.

مينى كيكة الطاسة بطريقة جديدة

يمكن تحضير كيك ألميني طاسة في المنزل بمكونات اقتصادي وسهلة للغاية وهي:

كوب واحد من الدقيق.

½ كوب من السكر.

عدد 3 بيضة.

¼ ملعقة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

عدد 2 ونصف ملعقة كبيرة من الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات عمل المينى كيك الطاسة

نحضر 150 جرام من الشوكولاتة البيضاء.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ملعقة واحدة كبيرة من الزيت.

¼ كيلو من الشوكولاته البني للتزيين.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

مكونات الكريمة

طريقة تحضير عمل ألميني كيك الطاسة

يتم تحضير ميني كيك الطاسة بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة حيث تكون الطريقة كالتالي:

إحضار المكونات المذكورة وهي البيض والسكر والفانيليا والملح، ونضعها في الخلاط، ويتم خلط هذه المكونات جيدًا حتي يصير لونها فاتح.

بعد خفق هذه المكونات نضيف إليها الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والخل، ويتم خفقها بالخلاط مع الخليط السابق، حتى يندمج الخليط كله مع بعضه.

نحضر زجاجة مياه صغيرة فارغة، ونحدث ثقب في الغطاء، ونضع الخليط في هذه الزجاجة.

نستخدم طاسة تيفال حتى لا تلتصق بها الخليط، ونضعها على النار وندهنها بقليل من الزيت.