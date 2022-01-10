 أقوي الخلطات الطبيعية المذهلة للتخلص من الكلف في أسبوع وبطريقة سهلة وغير مكلفة والنتيجة جبارة

يعاني الكثير من السيدات من الكلف الذي ينتج عن تغير بعض الهرمونات وذلك يحدث بشكل كبير في فترة الحمل والولادة، والكلف من المشكلات التي تؤرق السيدات بشكل كبير لأنه يصعب علاجه ويوجد بعض السيدات الذين يلجئون للمستحضرات الكيميائية ولكن بدون الحصول على نتائج فعالة فيبدأون بالبحث عن طرق طبيعية فعالة للتخلص من مشكلة الكلف.

وصفة عصير البصل والليمون لإزالة الكلف

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات الفعالة في التخلص من الكلف لأن عصير البصل يحتوي على عنصر الكبريت الذي له القدرة على التخلص من البقع الداكنة بالإضافة إلى الليمون الذي يعمل على التفتيح لأنه يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصير البصل.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة التطبيق والاستخدام

نفرم البصل في الكبة فرمًا ناعمًا جدًا ويؤخذ منه المياه فقط.

يوضع عليه عصير الليمون أيضًا ويتم تقليبهم مع بعضهم جيدًا.

يتم غمس قطعة نظيفة من القطن في الخليط ويتم وضعه على المناطق التي يوجد بها الكلف.

يوزع الخليط على الوجه جيدًا مع التدليك باليدين.

يترك الخليط على الوجه لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

يتم غسل الوجه بالماء الفاتر والمداومة على استخدام هذه الوصفة للحصول على نتائج جيدة.

الشوفان له القدرة على التخلص من الكلف والبقع الداكنة لأنه يعمل على تقشير خلايا الجلد الميت بالإضافة إلى العسل الذي يعمل على ترطيب وتفتيح الجلد

وصفة الشوفان والحليب والعسل لازالة الكلف

المكونات

2 ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة واحدة من العسل الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل.

طريقة التطبيق والاستخدام