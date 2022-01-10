لشعر كالهنديات.. كريم الخميرة للشعر ستجعل شعرك ينمو بدون توقف وتنعم الشعر الخشن المجعد من أول مرة

يعتبر كريم الخميرة للشعر من أفضل أنواع الكريمات المصنوعة من مواد طبيعية، والتي تعمل على علاج الشعر بدلاً من استخدام مواد عناية بالشعر الباهظة الأسعار والغير مفيدة للشعر مع زيادة استخدامها، والخميرة من المواد التي تحتوي على فيتامينات قادرة على تخلص الشعر من مشكلات عديدة، وإليك بعض الوصفات من خلال ذلك المقال.

كريم الخميرة للشعر

يمكنك عمل كريم بالخميرة وبعض المواد الطبيعية، والتي تعمل على إفادة الشعر، وإليك بعض طرق عمل الكريم، وكريم الخميرة وخل التفاح من أفضل الوصفات، استخدمي خل التفاح في علاج شعرك من الهيشان، وذلك بدخوله في خلطة لعمل كريم الخميرة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

كيس من الخميرة الفورية.

سبع ملاعق كبيرة من خل التفاح.

ملعقتان ونصف من النشا.

علبة بها غطاء.

في العلبة قومي بوضع الخميرة الفورية بمقدار ملعقتين.

ضعي عليها ملاعق النشا، وامزجيهم جيداً.

بعد ذلك أضيفي إليهم خل التفاح، وقلبي جيداً

الآن أصبح لديك كريم الخميرة اغسلي شعرك جيداً، ثم قسميه.

بعد ذلك ضعي الكريم على شعرك، ودلكي ليصل إلى فروة رأسك.

ثم اتركي الكريم على شعرك ليلة كاملة، واغسلي في اليوم التالي.

كرري الاستخدام يومياً للحصول على شعر خالي من التجاعيد.

كيفية استخدام الخميرة للشعرالخميرة للشعر الخشن

استخدمي الموز من خلال وصفة عمل كريم الخميرة، وذلك من أجل الحصول على شعر ناعم مفرود خالي من التقصف والجفاف، بالطريقة التالية:

المكونات:

كوب من الزبادي البلدي.

ثمرتان من الموز متوسط الحجم.

كوب من الخميرة الفورية.

كوبان من الماء النقي.

طريقة التحضير:

في طبق متوسط الحجم وعميق قومي بوضع الزبادي البلدي، وإخفقيه جيداً.

قومي بهرس ثمرتين الموز بالشوكة جيداً، وضعيها على الموز، وقلبي المكونين جيداً.

ضعي بعد ذلك عليهم الخميرة ثم ضيفي الماء، وقلبي جيداً ليصبح لديك كريم لين.

ثم قسمي شعرك بالمشط، وضعي الخليط على شعرك.

اتركيه ساعتين، ثم قومي بغسل شعرك جيداً، وكرري الخطوات مرتين خلال الأسبوع.

في النهاية قد نكون تحدثنا عن كريم الخميرة للشعر، وذلك من خلال عدة وصفات منها كريم الخميرة وخل التفاح وعرضنا مكوناته وطريقة تحضيره، كما عرضنا كريم الخميرة والموز بالمكونات وطريقة التحضير وذلك من أجل علاج الشعر.