تعالى شوفي أسهل ممكن تعمليها في ربع ساعه هتعمل أحلي طاجن المكرونة بالفراخ وسر عمل الطجن زي المحلات

أحلي طاجن المكرونة بالفراخ، تعد الطواجن بكل أنواعها من الأكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، حيث أن مذاق الطعام داخل الطواجن يكون مختلف ومميز جداً عن مذاق الطعام داخل أي إناء آخر، ومن الأكلات المميزة التي يتم تجهيزها داخل الطواجن هي طاجن الفراخ، وسوف نوضح في هذا المقال كيفية تحضير هذه الطواجن بكل سهولة في المنزل.

طريقة تحضير أحلي طاجن المكرونة بالفراخ

يمكن عن طريق اتباع الخطوات التالية تحضير طاجن الفراخ بطريقة مميزة وهي:

½ كيلو صدور دجاج مخلية ونقطعها قطع صغيرة.

ملعقتين كبيرتين من الصلصة.

كيس مكرونة قلم.

كزبرة.

حبة بصل مفرومة.

½ ملعقة بهارات فراخ.

2 كوب من عصير الطماطم.

فلفل أسود وملح.

فلفل حار.

زيت.

مرقة.

½ ملعقة كمون.

بقدونس.

مكونات تحضير طاجن الفراخ

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضيف إليها كمية بسيطة من الزيت ونتركه يسخن.

نقوم بإنزال قطع الفراخ الزيت ونقوم بتشويحَها جيداً على درجة حرارة عالية لكي لا تتخلص الفراخ من المياه الموجودة بها.

نقلب قطع الدجاج حتى يتغير لونها من كل الجوانب ونضيف عليها الفلفل الأسود وبهارات الفراخ ونقلب البهارات جيداً.

نضع البصل والفلفل على قطع الدجاج و نمزج كل المكونات مع بعضها ونضيف الملح على المكونات و نقلب.

نستمر في تقليب المكونات حتى يذبل البصل وتكون كل المكونات متجانسة يتم رفع الطاسة من على النار.

في إناء آخر نضع ملعقة من الزيت ونضيف إليها عصير الطماطم والصلصة ونقلبهم جيداً ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود ورشة السكر والكزبرة والكمون ومكعب المرقة ونخلطهم جيداً مع الصلصة ثم نضع عليها الماء المغلي.

في طاجن نضع الزيت وندهن الزيت في الطاجن من جميع الاتجاهات، ثم نقوم بوضع الفراخ في قاع الطاجن ونوزعها جيداً داخله ثم نضع عليها المكرونة النية.

تحضير تحضير طاجن الفراخ