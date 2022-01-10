صافية كاللؤلؤ.. ماسك الطماطم لإزالة البقع وتفتيح البشرة 8 درجات وتوحيد اللون ستذهلك النتائج

يعد ماسك الطماطم لإزالة البقع من الماسكات الفعالة التي انتشرت في الآونة الأخيرة لنجاح وصفاتها المختلفة ونتائجها الفعالة، حيث أن ماسك الطماطم يعمل على تقليل تصبغات البشرة بشكل ملحوظ لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين أ اللازم لتوحيد لون البشرة، وإخفاء البقع الداكنة، وحروق الشمس، كما أن الطماطم بها فيتامين ب الذي يقلل من خطوط وتجاعيد البشرة ويحافظ عليها مشرقة ونضرة، كما يجدد من خلايا البشرة، وهناك طرق مختلفة لإعداد ماسك الطماطم.

ماسك الطماطم لإزالة البقع

يعمل ماسك الطماطم على إزالة البقع الداكنة التي تزعج السيدات والفتيات، وسنقوم بعرض أكثر من طريقة لتحضيره، وأبرزها ماسك الطماطم والقرفة، ويمكن إضافة عناصر أخرى إلى لعمل الماسك الفعال بأسرع وقت وبمكونات سهلة وبسيطة، والطريقة كالآتي:

المكونات

حبة من الطماطم المبشورة.

كركم للبشرة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة من ماء الورد .

ملعقتين من عصير الخيار المصفى.

خلاط كهربائي لمزج الماسك.

في الخلاط الكهربائي صفي الطماطم جيداً، وضعي القرفة المطحونة، وماء الورد، وعصير الخيار.

اخلطي المكونات جيداً لتحصلي على ماسك متماسك نسبياً.

بعد ذلك خدي الخلط وضعي منه طبقة رقيقة على بشرتك بالتساوي.

ثم اتركي الماسك يجف تماماً .

بعد ذلك اشطفي وجهك وستلاحظين الفرق.

ثم رطبي وجهك بالكريم الخاص بك.

كرري الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.

ماسك الطماطم الكوريماسكات الطماطم للبشرة

يمكنك إضافة الزبادي إلى الطماطم المساك السحري لتبيض الوجه و إزالة البقع الداكنة لتحصلي على بشرة مشرقة وخالية من البقع الداكنة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

نصف حبة من الطماطم المبشورة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

بالإضافة الى ملعقة صغيرة من عسل النحل.

وعاء لوضع مكونات الماسك به

طريقة التحضير

احضري وعاء وصفي به الطماطم بواسطة مصفاة سلك، ثم ضيفي الزبادي وعسل النحل، واخلطي المكونات جيداً.

ضعي بعد ذلك من الخليط على وجهك بالتساوي، واتركيه ربع ساعة.

ثم اشطفي وجهك، وقومي بترطيب وجهك.

كرري الماسك أربعة مرات في الأسبوع وستحصلين على وجه مشرق وترطيب عالي.

وفي الختام نكون قد قدمنا عدة طرق لتحضير ماسك الطماطم لإزالة البقع التي تحتوي على فوائد عديدة للبشرة مع إضافة مواد طبيعية مثل الزبادي والقرفة مع عرض مكونات وطريقة تحضير كل وصفة وذلك من اجل الحصول على بشرة نقية.