لو مستعجلة.. كريم البطاطس لتبييض الجسم كله 10 درجات والفرق هيبان من أول مرة

يعتبر كريم البطاطس لتبييض الجسم من أفضل ماسكات تفتيح الجسم التي تلجأ لها الفتيات خاصةً قبل الزواج لأن له نتائج جبارة، حيث تحتوي البطاطس على مجموعة من الفيتامينات التي تعزز البشرة وتوحد لونها، وتحتوي على الكولاجين الذي يحسن من صحة البشرة ويجعلها خالية من التجاعيد، وفي هذا المقال سنعرض المختلف من الوصفات ذات نتيجة مبهرة.

كريم البطاطس لتبييض الجسم

البطاطس من أفضل الخضروات التي تستخدم في ماسكات وكريمات التفتيح الفورية الطبيعية التي تعطي نتيجة مبهرة من أول استخدام وبأقل تكلفة، وإليك عدة طرق، أبرزها كريم البطاطس والنشا، حيث أن هذا الكريم يحتوي على كثير من المكونات التي تساعد في التفتيح، والطريقة كالآتي:

المكونات

حبة متوسطة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

وملعقة كبيرة من الزبادي.

بالإضافة الى ملعقة كبيرة من ماء الورد.

وملعقة صغيرة من النشا.

اسلقي البطاطس، وخذي الماء المغلي فيها.

ثم ضعي عليها عصير الليمون، والزبادي، وماء الورد، والنشا.

بعد ذلك قلبي جيداً حتى تحصلي على كريم متجانس.

ثم وبعد ذلك ضعي كريم البطاطس في علبة نظيفة فارغة.

وبعدها اغسلي المنطقة المراد تفتيحها.

بعد ذلك خذي كمية مناسبة من الكريم المعد سابقاً على المناطق الداكنة، واتركيها لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.

اغسلي المنطقة جيداً.

ثم كرري وضع الكريم مرة يومياً، وستلاحظين الفرق المبهر من أول استعمال.

يمكن حفظ الكريم الذي قمتي بإعداده في الثلاجة.

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جل الصبار من العناصر الأساسية في أغلب منتجات تفتيح البشرة، والطريقة كالتالي :

المكونات:

حبة من البطاطس المسلوقة.

مقدار من ماء البطاطس المغلي.

ملعقة من جل الصبار.

بالإضافة الى ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به البطاطس المسلوقة، بالماء وجل الصبار، وعصير الليمون وأضربي.

عند الحصول على قوام كريمي ضعي الخليط في علبة فارغة.

ثم ضعي بعد ذلك الكريم في الثلاجة ربع ساعة.

وبعد ذلك أغسلي المنطقة المراد تفتيحها وجففيه.

ثم ضعي مقدار مناسب من الكريم، واتركيه يجف لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك أغسلي المنطقة جيداً.

وأيضاً لابد أن تكرري الوصفة يومياً للحصول على نتائج مبهرة.

وفي ختام هذا المقال نكون قد تحدثنا عن كريم البطاطس لتبييض الجسم وقد وضحنا أكثر من طريقة لإعداد كريم البطاطس الذي يعطي نتيجة مبهرة وملحوظة من أول استخدام، مثل طريقة عمل كريم البطاطس والنشا، وأيضاً كريم البطاطس وجل الصبار.