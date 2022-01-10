بملعقة فازلين افردي شعرك الخشن والمجعد لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

الشعر الناعم الأملس هو حلم كل فتاة، لذلك تبحث كل فتاة تمتلك شعرا خشن على أي طريقة لتنعيم الشعر وجعله أكثر نعومة وانسيابية، ومن أكثر المواد الفعالة في ذلك والتي لا يعرفها الكثير من النساء (الفازلين)، حيث يعتبر الفازلين من أكثر المواد المستخدمة في ترطيب البشرة وخاصةً القدمين، لكن للفازلين فوائد أخرى خاصة بالشعر، ومن هذه الفوائد ترطيب الشعر وتخليصه من مشاكل التقصف، كما يمنح الفازلين الشعر لمعان وحيوية، كما يساعد الفازلين على تطويل الشعر ويخلصه أيضاً من الشيب وخاصةً المبكر، وهنا نقدم لكم أكثر من طريقة بسيطة لاستخدام الفازلين على الشعر لترطيبه.

فرد الشعر الخشن بالفازلين

يمكن عمل خليط لفرد الشعر الخشن من مكوناته الفازلين لترطيب الشعر الجاف، وهذا الخليط يتكون من

ملعقة كبيرة من الفازلين

وملعقة صغيرة من النشا وملعقة صغيرة من العسل.

وملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من زيت اللوز وملعقة صغيرة من زيت السمسم.

وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع وملعقة صغيرة من جل الصبار.

يتم وضع الفازلين وجل الصبار في طبق صغير على حمام مائي ساخن، وبعد ان يتجانسا نضيف لهم النشا ونقلب ثم باقي المكونات ونعيد الخلط.

حتى نحصل على خليط متجانس، نوزع الخليط على شعر جاف ونظيف ثم نغطي الشعر ونتركه على هذه الحالة لمدة ساعتين.

نغسل الشعر بالماء والشامبو الطبي ونكرر هذا الخليط مرة كل أسبوع.

يمكن عمل خليط أخر لتنعيم الشعر يتكون من: ثلاث ملاعق من الفازلين وربع كوب من زيت الزيتون وثلث كوب من زيت الخروع.

يتم وضع جميع المكونات في طبق على حمام مائي ساخن ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس، نترك الخليط يبرد قليلاً ثم نوزعه على الشعر بالكامل.

ثم قومي بتغطية الشعر ونتركه لمدة لا تقل عن أربع ساعات ثم نغسله بالماء الفاتر والشامبو الطبي،

يمكنك تكرار هذه الطريقة مرة أو مرتين في الأسبوع وذلك لكي يتم الحصول على نتيجة ملحوظة في اقصر وقت.

بملعقة فازلين افردي شعرك الخشن