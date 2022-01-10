كنز رباني.. ماء الأرز لتطويل الشعر وتنعيمه وتكثيفه ووداعاً لمنتجات العناية بالشعر باهظة الثمن

يستخدم الكثيرين ماء الأرز لتطويل الشعر، وذلك لأنه من المواد الفعالة والتي تقوم بالإطالة سريعاً بعد عمل البحوث عليه، حيث بدأت نساء الصين وجنوب آسيا في استخدامه لأول مرة وذلك لأنه يحتوي على نشويات تعمل على علاج الشعر من التقصف، وفي هذا المقال سنقوم بالإشارة إلى بعض وصفات ماء الأرز مع المواد الطبيعية بدلاً من مستحضرات العناية بالشعر.

ماء الأرز لتطويل الشعر

يمكنك عمل وصفات لتطويل الشعر وعلاجه من التقصف، وذلك من خلال استخدام ماء الأرز بعدة طرق مختلفة، ومنها ماء الأرز المسلوق، حيث يمكنك سلق الأرز والاستفادة من الماء الخارج منه لعلاج شعرك والحصول على شعر طويل، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

نصف كوب من الأرز المغسول والمصفى.

بالإضافة الى كوبان من الماء الفاتر النقي.

وقدر متوسط الحجم.

ومشط للشعر.

ضعي القدر على نار متوسطة.

قومي بعد ذلك بوضع الأرز المغسول به.

ثم ضعي كوبين من الماء على الأرز، وغطي القدر جيداً، واتركيهم حتى يتم سلق الأرز تماماً.

بعد أن يتم سلقه اتركيه ليبرد تماماً، ثم قومي بتصفيته، وخذي الماء وضعيها في زجاجة محكمة الغلق.

قومي بعد ذلك بغسل شعرك جيداً بالشامبو لتفقدي كل الزيوت الموجودة بشعرك.

ثم استخدمي ماء الأرز المسلوق في شطف شعرك.

بعد ذلك دلكي فروة رأسك جيداً.

ثم اتركيه على شعرك ليلة كاملة.

في صباح اليوم التالي أغسلي شعرك بالشامبو والماء، وكرري الوصفة يومياً حتى تحصلي على الطول المناسب لشعرك.

ماء الأرز لتطويل الشعر في أسبوعماء الأرز المخمر لتطويل الشعر

يمكنك تخمير الأرز للاستفادة منه في تطويل شعرك بالصورة التي تناسب ذوقك، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

كوب من الأرز.

أربع أكواب من الماء النقي.

بلسم مناسب لشعرك.

بخاخة بلاستيكية.

طريقة التحضير:

قومي بوضع كوبان من الماء في بولة.

ثم ضعي كوب الأرز بها، واتركيها لمدة ربع ساعة حتى يتغير لون الماء.

قومي بعد ذلك بإضافة كوبين من الماء عليهم، وإتركيهم لمدة ليلة كاملة.

ثم اغسلي شعرك جيداً بالبلسم.

صفي الأرز من الماء وخذي الماء، وضعيه بداخل البخاخ.

قومي برش ماء الأرز على شعرك يومياً.

في الختام قد نكون أشرنا إلى ماء الأرز لتطويل الشعر بالطريقتين الأرز المسلوق، والأرز المختمر بمكوناتهم وطرق التحضير، وذلك من أجل الحصول على شعر خالي من التقصف.