معجزة كريم ميبو والنشا للتبيض الفوري للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم كلة من أول استعمال

كريم ميبو والنشا، من أشهر الكريمات في العالم كريم ميبو، الذي يستخدم في علاج الجروح والحروق ويتواجد بشكل دائم في المستشفيات والمنازل وخاصةً المطبخ، لكن يستخدم كريم ميبو في مجال آخر وهو مجال التجميل والعناية بالبشرة، حيث يساعد كريم ميبو على تفتيح البشرة وترطيبها، كما يخلص كريم ميبو البشرة من الجلد الميت والحبوب والبقع الداكنة، ويوجد لكريم ميبو نوعين هما: كريم ميبو العادي وكريم ميبو سكار.

كريم ميبو والنشا للتبيض الفوري للبشرة

يمكن عمل وصفة بسيطة يدخل كريم ميبو في مكوناتها لتفتيح البشرة خلال فترة قصيرة، وهذه الوصفة تتكون من:

ربع كوب من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من كريم ميبو.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات السابقة سوياً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس، نغسل الوجه جيداً ثم نوزع عليه الخليط ونتركه لمدة نصف ساعة.

ثم نغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم نرطب البشرة بشكل جيد، للحصول على نتيجة سريعة يجب الالتزام بتطبيق هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة مرضية.

يمكن استخدام هذه الوصفة على الرقبة ايضاَ لتفتيحها وتخليصها من البقع الداكنة.

معجزة كريم جليسوليد لتفتيح البشرة

من الكريمات المشهرة أيضاَ بفعاليتها الكبيرة في تفتيح البشرة وترطيبها بشكل عميق كريم جليسوليد، كما يساعد هذا الكريم على تخليص البشرة من خلايا الجلد الميتة والحبوب، كما يقاوم هذا الكريم علامات التقدم في السن المزعجة، ولاستخدامه في تفتيح البشرة يمكن تطبيق هذه الوصفة البسيطة والتي تتكون:

نصف كوب من الجلسرين.

100 جرام من كريم جليسوليد.

100 جرام من الفكس.

ثلاث ملاعق كبيرة من بودرة الأطفال.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ربع كوب من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب كبير من الماء

نقوم بخلط الماء والنشا وماء الورد ثم نرفع الخليط على نار هادئة ونتركه حتى بدأ بالغليان، نضيف باقب المكونات ونخلط جيداً ثم نرفع الخليط من على النار.

خطوات التحضير