أسرع طريقة لتفتيح بشرتك… خطوات عمل كريم النشا بالمنزل

هل تعلمين أن دليل جمال المرأة أو الفتاة أن تمتلك بشرة ناعمة ناضرة خالية تمامًا من الحبوب والبقع الداكنة، ولكن كيف تحافظين على بشرتك ناضرة خالية معظم الوقت من كل هذه المشاكل، بكل تأكيد تحتاجين لكريم مغذي ومرطب لبشرتك، ولعل أفضل الكريمات الطبيعة التي تقوم بمعالجة جميع مشاكل البشرة هو كريم النشا بالمنزل، وتتساءل الكثير من السيدات عن خطوات عمل كريم النشا بالمنزل، وذلك لما يحمله من فوائد عديدة، حيث يعالج حبوب البشرة ويقوم بتوحيد لونها، فضلًا عن أنه مرتب طبيعي للبشرة، ويمكن إعداده بمكونات بسيطة طبيعية لا تضر البشرة بعيدًا تمامًا عن الكريمات الصناعية أو المواد الكيمياوية الضارة.

علبة زبادي.

أربع ملاعق كبيرة من الماء.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

مكونات إعداد كريم النشا بالمنزلخطوات عمل كريم النشا بالمنزل

طريقة تحضير الكريم سهلة جدًا، ولن تأخذ منكِ وقت طويل، وما عليكِ سوى توفير المكونات السابقة، ثم ابدئي بتحضيرها فورًا، ولن تأخذ الطريقة منكِ الطريقة سوى دقائق، وبعدها سيكون الكريم بين يديكِ، وتأتي خطوات تجهيز الكريم كالتالي:

داخل قدر صغير على نار هادئة قومي بوضع الماء وماء الورد وقلبيهم جيدًا مع بعضهم البعض. ابدئي بإضافة كمية النشا تدريجيًا على هذا الخليط، ثم قلبي بسرعة وبشكل جيد، بحيث لا تتكون بعض التكتلات، ويمكنكِ استخدام المضرب اليدوي للبيض من أجل التقليب. ارفعي القدر بعيدًا عن النار، ثم أضيفي عليه الزبادي وقلبي جيدًا المكونات إلى أن تتجانس مع بعضها. بعد أن يبرد الخليط تمامًا، قومي بوضع الخليط داخل إناء محكم الغلق، ثم اغلقيه جيدًا وضعيه بالثلاجة لحين استخدامه.

قومي بوضع كمية مناسبة من كريم النشا على وجهك، وافرديه على وجهك بالكامل، ثم اتركيه لمدة عشرين دقيقة على الأقل، بحيث تتشربه البشرة. دلكي بشرتك برفق، ثم اغسليها بماء فاتر ويُفضل أن تقومي بمسح بشرتك بقطعة قطن مغموسة بماء الورد، بحيث تساعد على تفتيح البشرة بوقت أسرع. استخدمي يوميًا كريم النشا على بشرتك، وذلك إلى أن تحصلي على بشرة ناضجة وناعمة فاتحة اللون، وخالية تمامًا من أي بقع داكنة أو حبوب الشباب.

خطوات استخدام كريم النشا المنزلي