كيكة الحليب الساخن.. أطرى كيكة إسفنجية ممكن تعملوها بمكونات بسيطة للغاية

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن الهشة واللذيذة، من المعروف أن توجد أنواع كثيرة من الكيكة، حيث هناك كيكة الشوكولاتة و كيكة التمر، كيكة بالبرتقال، بالإضافة إلى الكيكة العادية التي لم يتم إضافة إليها نكهات، وتعتبر الكيكة من الحلويات الخفيفة التي يحرص الجميع بتناولها باستمرار، والجدير بالذكر أن كيكة الحليب الساخن من الحلويات التي يمكنك تناولها في وجبة الإفطار أو تحضيرها في كافة المناسبات، ويفضل الجميع تتناولها مع كوب من الشاي أو الحليب، ويترتب على ذلك أن العديد من السيدات تقوم بالبحث عن طريقة إعدادها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الحليب بكل سهولة ممكنة.

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

يمكنك معرفة طريقة عمل كيكة الحليب الساخن من خلال الخطوات التالية:

المكونات

كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع من السكر.

ثلث كوب من الزيت.

نصف كوب من الحليب.

بيضتين.

ثلاث ملاعق من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير كيكة الحليب الساخن

تتمثل طريقة التحضير في الآتي: