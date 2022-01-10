كيكة الحليب الساخن.. أطرى كيكة إسفنجية ممكن تعملوها بمكونات بسيطة للغاية

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن الهشة واللذيذة، من المعروف أن توجد أنواع كثيرة من الكيكة، حيث هناك كيكة الشوكولاتة و كيكة التمر، كيكة بالبرتقال، بالإضافة إلى الكيكة العادية التي لم يتم إضافة إليها نكهات، وتعتبر الكيكة من الحلويات الخفيفة التي يحرص الجميع بتناولها باستمرار، والجدير بالذكر أن كيكة الحليب الساخن من الحلويات التي يمكنك تناولها في وجبة الإفطار أو تحضيرها في كافة المناسبات، ويفضل الجميع تتناولها مع كوب من الشاي أو الحليب، ويترتب على ذلك أن العديد من السيدات تقوم بالبحث عن طريقة إعدادها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الحليب بكل سهولة ممكنة.طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
يمكنك معرفة طريقة عمل كيكة الحليب الساخن من خلال الخطوات التالية:
المكونات
- كوب من الدقيق.
- كوب إلا ربع من السكر.
- ثلث كوب من الزيت.
- نصف كوب من الحليب.
- بيضتين.
- ثلاث ملاعق من الزبدة.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
تتمثل طريقة التحضير في الآتي:
- يوضع الدقيق في وعاء، ثم يتم إضافة البيكنج بودر والتقليل من الملح واستمري في التقليب جيداً.
- إحضار وعاء آخر ويوضع به البيض واستمري في التقليب باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي، ثم يتم وضع البيض والزيت، واستمري في التقليب مرة حتى يصبح الخليط كريمي.
- يضاف بعد ذلك الدقيق إلى تلك المكونات، واستمري في التقليب جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.
- إحضار إناء على النار ويوضع به الزبدة والحليب، وانتظري حتى يغلي جيداً، ومن ثم يتم وضع هذا الخليط على الخليط السابق الذي تم تحضيره.
- تضاف الفانيليا بعد ذلك إلى الخليط.
- تشغيل الفرن على درجة حرارة 170.
إحضار صينية متوسطة الحجم، ويوضع بها القليل من السمن ثم يوضع القليل من الدقيق ويتم توزيعه جيداً.
- يوضع الخليط بالصينية وتدخل الفرن حتى يتم تسويتها جيداً.
- تخرج الصينية من الفرن وانتظري حتى تبرد ليتم تقديمها ومن الممكن أن يوضع عليها صوص الكراميل أو صوص الشيكولاتة الذائبة وتزيينه ببعض المكسرات المجروشة.
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طريقة عمل كيكة الحليب الساخن الهشة واللذيذة، من المعروف أن توجد أنواع كثيرة من الكيكة، حيث هناك كيكة الشوكولاتة و كيكة التمر، كيكة بالبرتقال، بالإضافة إلى الكيكة العادية التي لم يتم إضافة إليها نكهات، وتعتبر الكيكة من الحلويات الخفيفة التي يحرص الجميع بتناولها باستمرار، والجدير بالذكر أن كيكة الحليب الساخن من الحلويات التي يمكنك تناولها في وجبة الإفطار أو تحضيرها في كافة المناسبات، ويفضل الجميع تتناولها مع كوب من الشاي أو الحليب، ويترتب على ذلك أن العديد من السيدات تقوم بالبحث عن طريقة إعدادها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيكة الحليب بكل سهولة ممكنة.طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
يمكنك معرفة طريقة عمل كيكة الحليب الساخن من خلال الخطوات التالية:
المكونات
- كوب من الدقيق.
- كوب إلا ربع من السكر.
- ثلث كوب من الزيت.
- نصف كوب من الحليب.
- بيضتين.
- ثلاث ملاعق من الزبدة.
- ملعقة من الفانيليا.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
تتمثل طريقة التحضير في الآتي:
- يوضع الدقيق في وعاء، ثم يتم إضافة البيكنج بودر والتقليل من الملح واستمري في التقليب جيداً.
- إحضار وعاء آخر ويوضع به البيض واستمري في التقليب باستخدام المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي، ثم يتم وضع البيض والزيت، واستمري في التقليب مرة حتى يصبح الخليط كريمي.
- يضاف بعد ذلك الدقيق إلى تلك المكونات، واستمري في التقليب جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.
- إحضار إناء على النار ويوضع به الزبدة والحليب، وانتظري حتى يغلي جيداً، ومن ثم يتم وضع هذا الخليط على الخليط السابق الذي تم تحضيره.
- تضاف الفانيليا بعد ذلك إلى الخليط.
- تشغيل الفرن على درجة حرارة 170.
إحضار صينية متوسطة الحجم، ويوضع بها القليل من السمن ثم يوضع القليل من الدقيق ويتم توزيعه جيداً.
- يوضع الخليط بالصينية وتدخل الفرن حتى يتم تسويتها جيداً.
- تخرج الصينية من الفرن وانتظري حتى تبرد ليتم تقديمها ومن الممكن أن يوضع عليها صوص الكراميل أو صوص الشيكولاتة الذائبة وتزيينه ببعض المكسرات المجروشة.