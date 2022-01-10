هتبقي أستاذة.. طريقة عمل بسبوسة تسيباس بكل الأسرار والتكات لحلوى شرقية تذوب في الفم

طريقة عمل بسبوسة تسيباس، تعتبر البسبوسة من أهم أطباق الحلويات الشرقية التي دائما ما تجدها في معظم البيوت المصرية حيث إن يحبها ويطلبها الجميع كبار وصغار كما أنها تعتبر من أسهل أنواع الحلويات الشرقية التي يمكن تحضيرها في المنزل ولكن تختلف عمل البسبوسة الجاهزة من مكان إلى آخر ومن بلد إلى أخرى.

طريقة عمل بسبوسة تسيباس

تختلف طريقة طريقة عمل البسبوسة من محلات تسيباس عن أي محل أخر حيث أن لهم بعض الأسرار التي لن تجدها في طعم البسبوسة أخرى إلا تلك الموجودة في محلات تسيباس للحلويات الشرقية و إليكم طريقة عمل البسبوسة بالزبادي مثل محلات تسيباس:

مكونات بسبوسة تسيباس:

2 كوب من دقيق السميد.

بالإضافة الى 2 كوب من الزبادي.

و 2 كوب من الدقيق الأبيض العادي.

و كيس فانيليا.

وبالإضافة الى كوب الا ربع من السكر الأبيض.

و1 بيضة متوسطة الحجم.

ونصف كوب من الزيت العادي.

وأيضا نصف كيس من البيكنج باودر.

بالإضافة الى كوب إلا ربع من جوز الهند.

ورشة من الملح.

و2 كوب من الشربات الذي يتم تحضيره منزليا.

نحضر إناء ونقوم بخلط السكر والفانيليا والبيض معا وعاء بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يتم تجانسهم معا.

نقوم بإضافة الزبادي إلى الخليط مع استمرار الخفق قليلا بعد.

نقوم بإضافة الدقيق الأبيض ودقيق السميد الخاص بعمل البسبوسة والملح وجوز الهند أيضا.

يتم مزجهما جميعا حتى يتجانسوا سويا وتحصلين على قوام ناعم.

ومن أهم أسرار نجاح وصفة بسبوسة تسيباس أن تقومي بوضع الخليط في صينيه ذات أطراف قصيرة وقبل وضع الخليط يجب أن نقوم بدهنها بالزيت وقليل من الدقيق حتى لا تلتصق البسبوسة بالصينية.

يجب أن نقوم بوضع الخليط فور تجهيزه في الصينية مباشرة لا نتركه جانبا حيث أن تلك ثاني سر من أسرار بسبوسة تسيباس.

نقوم بإدخال الوصفة إلي الفرن لمده لا تقل عن ربع ساعة حتى يصبح لونها ذهبيا مميز.

بعد تمام نضج البسبوسة يجب أن نقوم بإحضار الشربات ويتم وضعه علي الصينية ثم نقوم بتزينها ببعض المكسرات اذا وجد ثم نتركها تبرد وتقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير بسبوسة تسيباس:

قمنا في هذا المقال بكتابة طريقة عمل بسبوسة تسيباس مثل المحلات كما اطلعنا على أسرار محل تسيباس في صنع البسبوسة وتعرفنا على المكونات التي يجب توافرها قبل أن نقوم بصنعها حيث أنها يجب أن يتم وضعها في الفرن فور تجهيزها.