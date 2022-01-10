طريقة جديدة لعمل مخلل الزيتون الأسود وبطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة نهائياً والطعم زي برا بالضبط

الزيتون الأسود من أكثر المقبلات التي يحبها الكثير من الناس، والتي يشتهر بشكل كبير في جميع الدول العربية، فهو له طعم مميز، بالإضافة إلى فوائدة المتعددة، ويتم تناول الزيتون الاسود في كل الوجبات وخاصتًا وجبة الإفطار مع أنواع الجبن المختلفة، وايضًا من المعروف أن هذا النوع من الزيتون المخلل يدخل في إعداد الكثير من المعجنات مثل البيتزا والفطير الحادق، لذلك فهو مهم جدًا تواجده في اي منزل.

طريقة عمل الزيتون الاسود مخلل

مخلل الزيتون الأسود من أكثر أنواع المخللات المنتشر بشكل كبير، وذلك في الكثير من البلاد، فيتم تناوله بجانب جميع الوجبات كنوع من المقبلات التي تساعد في فتح الشهية، كما يتم استخدامه في الكثيرمن الاكلات مثل بعض المعجنات، ويمكنكم بالفعل تجهيز الزيتون المخلل في المنزل بدون اي مجهود أو تكاليف كبيرة.

الزيتون الأسود لا يحتاج إلى أي مجهود لإعداده مخلل لذيذ وبطعم مثل الجاهز وافضل في المنزل، ولا يحتاج إلى الكثير من المكونات وطريقة عمل الزيتون المخلل كالآتي:

كيلو من الزيتون الاسود او اكثر حسب الكمية المطلوبة.

نصف كوب من الخل الأبيض.

اربع ملاعق كبار من الملح.

ملعقتين من عصير الليمون.

كمية مناسبة من شرائح الليمون المقطع.

اغسلي الزيتون جيدًا قبل البدء في اي شيء.

قومي بعمل بعض الفتحات في كل زيتونة أو يمكنك الدق عليها حتى تصنعي ثقب بسيط من الامام.

انقعي الزيتون بعد ذلك في محلول ملحي، وهو عبارة عن كمية من المياه مناسبة مع ملعقة من الملح لكل كوب من المياه وذلك حتى يغطي الزيتون فقط، وذلك في برطمان مغلق تمامًا.

ويتم تغير مياه النقع بشكل يومي، وتغير المحلول بأخر.

ويتم ذلك لمدة بعض الأيام حتى يتم التخلص من المرارة التي قد تتواجد في الزيتون نهائيًا.

بعد ذلك احضري برطمان مناسب لعملية التخليل الأخيرة.

أضيفي بداخل البرطمان الزيتون، ثم أضيفي إليه أربع ملاعق من الملح الخشن، وإضافة نصف كوب من الخل مع إضافة أربع أكواب من المياه المغلي تمامًا.

قلبي المكونات جيدًا حتى يذوب الملح مع المكونات وتختلط بشكل جيد، ثم أضيفي عصير الليمون إلى هذا الخليط، وبعض شرائح الليمون بين الزيتون.

غطي البرطمان بشكل جيد، واتركيه بعيد عن الضوء في مكان دافيء، وذلك لمدة عشر ايام.

يمكنك اختيار النضج بعد ذلك، وتذوق الزيتون المخلل.

احتفظي به بعد ذلك في الثلاجة بعد التأكد من النضج وذلك حتى لا يفسد.

مكونات عمل مخلل الزيتون الأسودطريقة التحضير