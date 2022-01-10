أخيراً جبت طريقة عمل البرجر اللحم الجاهز ممش هيفك ولا يكش سهل وسريع

طريقة عمل البرجر اللحم الجاهز، البرجر من الأكلات المفضلة عند كثير من الأشخاص وخاصة الأطفال،يباع البرجر في المطاعم بثمن باهظ،مما يدفع الكثير من الأمهات بصنعه في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة ويكون صحي ومناسب لصحة الأطفال.
طريقة عمل البرجر اللحم الجاهز
سوف نقدم لكم طريقة البرجر زي الجاهز بالضبط بطريقة سهله وبسيطة .مكونات عمل البرجر زي الجاهز
- نصف كيلو لحم ضاني .
- بصلتين صغيرتين الحجم.
- نصف رأس ثوم.
- 4 ملاعق صغيرة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.
- فنجالين صغيرين من البقسماط.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- بيضة واحدة.
طريقة تحضير البرجر في البيت
- نقوم بفرم اللحم حتى يصبح ناعما،ونقوم أيضا بفرم البصل فرما ناعما.
- نضع الاثنين في الكبة،ونخلط جيدا،نضيف ملاعق الدقيق والبقسماط،نضيف أيضا معلقة الفلفل الأسود وملعقة الملح ونستمر في الخلط.
- نضيف البيضة بعد خفقها للخليط ونستمر في خلطهم.
- نقوم بوضع الخليط في كيس بلاستيك،ويتم وضعها في البراد لمدة 3 ساعات.
- نقوم بإخراج خليط البرجر من البراد وتشكيله لكرات متساوية،ثم تشكيلها على هيئة دوائر سميكة قليلا متساوية في الحجم.
- نضعها في البراد مرة أخرى لمدة لا تقل عن 15 دقيقة،مع مراعاة وضع كيس بين الواحدة والاخرى حتى لا تلتصق ببعضها.
- نقوم بإخراج البرجر من البراد ونقوم بتسويته عن طريق قليه في الزيت أو نشويه على الجريل.
- نضعه في طبق التقديم ويؤكل مع مكرونة أو خبز.
- أو يمكن وضعه بساندويتش مثل المطاعم.
طريقة اخري لعمل البرجر
سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل البرجر في البيتمكونات عمل البرجر
- بصلة واحدة.
- فصين من الثوم.
- ملعقتين صغيرتين كاتشب.
- 4 ملاعق صغيرة بقسماط.
- ملعقة صغيرة خردل.
- ملعقتين صغيرتين زيت.
- ملح حسب الرغبة.
- ربع ملعقة كبيرة بهارات.
- ربع ملعقة صغيرة قرفة.
- نصف كيلو لحم ضاني مفروم.
طريقة تحضير البرجر في البيت
- في إناء عميق نضع اللحم المفروم ونضع عليه البصلة بعد فرمها ونخلطهم جيدا.
- نضيف الثوم أيضا بعد فرمه.
- نضيف باقي المكونات والبهارات والتوابل ونقلب جميع المكونات مع بعضها جيدا حتى تمتزج وتصبح متجانسة.
- نقوم بتقسيم اللحم كرات متساوية الحجم ونشكلها على هيئة دوائر متساوية السمك والحجم.
- نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة،مع مراعاة وضع كيس بين الواحدة والأخري حتى لا تلتصق ببعضها.
- نقوم بإخراج البرجر من الثلاجة ونقوم بتسويت عن طريق قليه في الزيت أو نشويه على الجريل.
- نضعه في طبق التقديم ويؤكل مع مكرونة أو خبز.
- أو يمكن وضعه بساندويتش مثل المطاعم.
الوسوم
طريقة عمل البرجر اللحم الجاهز، البرجر من الأكلات المفضلة عند كثير من الأشخاص وخاصة الأطفال،يباع البرجر في المطاعم بثمن باهظ،مما يدفع الكثير من الأمهات بصنعه في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة ويكون صحي ومناسب لصحة الأطفال.
طريقة عمل البرجر اللحم الجاهز
سوف نقدم لكم طريقة البرجر زي الجاهز بالضبط بطريقة سهله وبسيطة .مكونات عمل البرجر زي الجاهز
- نصف كيلو لحم ضاني .
- بصلتين صغيرتين الحجم.
- نصف رأس ثوم.
- 4 ملاعق صغيرة من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.
- فنجالين صغيرين من البقسماط.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- بيضة واحدة.
طريقة تحضير البرجر في البيت
- نقوم بفرم اللحم حتى يصبح ناعما،ونقوم أيضا بفرم البصل فرما ناعما.
- نضع الاثنين في الكبة،ونخلط جيدا،نضيف ملاعق الدقيق والبقسماط،نضيف أيضا معلقة الفلفل الأسود وملعقة الملح ونستمر في الخلط.
- نضيف البيضة بعد خفقها للخليط ونستمر في خلطهم.
- نقوم بوضع الخليط في كيس بلاستيك،ويتم وضعها في البراد لمدة 3 ساعات.
- نقوم بإخراج خليط البرجر من البراد وتشكيله لكرات متساوية،ثم تشكيلها على هيئة دوائر سميكة قليلا متساوية في الحجم.
- نضعها في البراد مرة أخرى لمدة لا تقل عن 15 دقيقة،مع مراعاة وضع كيس بين الواحدة والاخرى حتى لا تلتصق ببعضها.
- نقوم بإخراج البرجر من البراد ونقوم بتسويته عن طريق قليه في الزيت أو نشويه على الجريل.
- نضعه في طبق التقديم ويؤكل مع مكرونة أو خبز.
- أو يمكن وضعه بساندويتش مثل المطاعم.
طريقة اخري لعمل البرجر
سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل البرجر في البيتمكونات عمل البرجر
- بصلة واحدة.
- فصين من الثوم.
- ملعقتين صغيرتين كاتشب.
- 4 ملاعق صغيرة بقسماط.
- ملعقة صغيرة خردل.
- ملعقتين صغيرتين زيت.
- ملح حسب الرغبة.
- ربع ملعقة كبيرة بهارات.
- ربع ملعقة صغيرة قرفة.
- نصف كيلو لحم ضاني مفروم.
طريقة تحضير البرجر في البيت
- في إناء عميق نضع اللحم المفروم ونضع عليه البصلة بعد فرمها ونخلطهم جيدا.
- نضيف الثوم أيضا بعد فرمه.
- نضيف باقي المكونات والبهارات والتوابل ونقلب جميع المكونات مع بعضها جيدا حتى تمتزج وتصبح متجانسة.
- نقوم بتقسيم اللحم كرات متساوية الحجم ونشكلها على هيئة دوائر متساوية السمك والحجم.
- نضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة،مع مراعاة وضع كيس بين الواحدة والأخري حتى لا تلتصق ببعضها.
- نقوم بإخراج البرجر من الثلاجة ونقوم بتسويت عن طريق قليه في الزيت أو نشويه على الجريل.
- نضعه في طبق التقديم ويؤكل مع مكرونة أو خبز.
- أو يمكن وضعه بساندويتش مثل المطاعم.