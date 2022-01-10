أخيراً جبت طريقة عمل البرجر اللحم الجاهز ممش هيفك ولا يكش سهل وسريع

طريقة عمل البرجر اللحم الجاهز ، البرجر من الأكلات المفضلة عند كثير من الأشخاص وخاصة الأطفال،يباع البرجر في المطاعم بثمن باهظ،مما يدفع الكثير من الأمهات بصنعه في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة ويكون صحي ومناسب لصحة الأطفال.

طريقة عمل البرجر اللحم الجاهز ، البرجر من الأكلات المفضلة عند كثير من الأشخاص وخاصة الأطفال،يباع البرجر في المطاعم بثمن باهظ،مما يدفع الكثير من الأمهات بصنعه في المنزل بمكونات بسيطة وسهلة ويكون صحي ومناسب لصحة الأطفال.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012