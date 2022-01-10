وداعاً للشعر الأبيض.. علاج الشيب بالقهوة وتخلص من الشعر الأبيض بدون صبغات ضارة

علاج الشيب بالقهوة، يتصدر محركات البحث لبحث العديد من النساء على طرق طبيعية لصبغ الشعر بسهولة، في هذه المقالة سوف نتحدث عن الخلص من الشعر الأبيض بالقهوة، بأكثر شيء يكون له نتيجة ومفعول قوي، بدل أن يذهب الشخص للدكتور للتخلص من الشعر الأبيض؛ ممكن أن يعالج نفسه، بوصفات منزلية ممتازة ومفعولها يكون واضح.

علاج الشيب بالقهوة

القهوة لها تأثير فعال في التخلص من الشعر الأبيض قد تختلف طرق الشعر الأبيض بالقهوة وإليك بعض الطرق.

علاج شيب الشعر بالقهوة

المكونات:

وضع معلقتين من القهوة على نصف كوب من المياه الدافئة.

الطريقة:

غلي المياه، بعدها نضع على المياه معلقتين من القهوة.

بعدها نضعهم في بخاخة.

وبعد ذلك نرش علي الشعر بالبخاخة، أهم شيء أن يصل لفروة الشعر.

وننتظر بعد ذلك لمدة ثلاثون دقيقة؛ نشطف الشعر بعدها بمياه دافئة.

ثم استخدام هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

ماسك زيت الزيتون والقهوة للتخلص من الشيب

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي تفيد الشعر و تغذية وماسك زيت الزيتون و القهوة، له تأثير فعال على الشعر و صحة و يخلصك من الشعر البيض المزعج.

المكونات:

زيت الزيتون.

بالإضافة الى معلقة من القهوة مع معلقتين من المياه المغلية.

الطريقة:

احضري طبق، وضعي فيه معلقتين زيت زيتون.

وعليه معلقة قهوة.

ثم بعد ذلك ضعي على معلقة القهوة، معلقتين مياه مغليه.

بعدها ندهن الشعر بهذه الطريقة.

من الممكن بعد ذلك أن تلبسي كيس في الشعر او بونييه الاستحمام لمدة ساعة.

طريقه القهوة والنسكافيه البسيطة

طريقة سهلة و بمكونات بسيطة بدون تكاليف:

المكونات:

معلقة كبيرة من القهوة.

بالضافة الى معلقة كبيرة نسكافيه.

الخطوات:

احضري طبق وضعي به معلقة قهوة.

معه معلقة نسكافيه، يتقلب باستمرار إلى أن يخلط.

بعد ذلك ندهنه على الشعر لمدة طويلة.

طريقه البطاطس بالقهوة

استخدمي أفضل وأبسط وصفة لثقل الشعر:

المكونات:

معلقة من القهوة.

حبة بطاطس.

بالإضافة الى صير ليمون.

الطريقة:

قومي بسلق البطاطس، ثم هرسها.

بعد ذلك في طبق ضعي معلقتين من البطاطس المهروسة، معها معلقة من القهوة.

ومعه معلقة عصير ليمون، نقلب باستمرار.

وبعد ذلك نضع الوصفة علي الشعر، ونتركها لمدة ساعة.

وفى الختام في هذا المقال عرضنا أبسط طريقه علاج الشيب بالقهوة، عرضنا طريقه النسكافيه والقهوة؛ بالإضافة إلى ذلك عرضنا طريقة القهوة بالبطاطس، وطريقه القهوة بزيت جوز الهند، تعالج القهوة أيضاً الشعر بعدم سقوطه؛ وتمتع بشعر كثيف وجيد.