انسي أي طريقة تأنيه..الباذنجان المخلل بتاع اشهر المحلات وسر الخلطة ولون الميه طعمة تحفة

الباذنجان المخلل بتاع اشهر المحلات، الباذنجان من الخضروات متعددة الاستخدام في الكثير من الوصفات، يتميز الباذنجان بعناصر غذائية عالية لاحتوائه على الحديد ويكون شهي ولذيذ بأي طريقة يؤكل بها، يمكن عمل محشي، يمكن عمله مقلي أو مشوي يمكن أيضا تخليله، الباذنجان المخلل من المخللات المفضلة عند المصريين، يكون مفضل بجانب فلافل ومع معظم الأكلات الشعبية، حيث يتميز بطعمه القوي والمغري ويكون فاتح للشهية بجانب الأكلات، يتناسب مع جميع الأطعمة.

الباذنجان المخلل بتاع اشهر المحلات

يمكن تحضير الباذنجان المخلل في المنزل بسهولة كالتالي:

نصف كيلو أو كيلو من الباذنجان صغيرة الحجم.

كوب من الملح.

كوب من الخل.

ثمرة ثوم كاملة مفرومة.

3 حبات فلفل أخضر بارد أو حامي حسب الرغبة) مفروم.

3 حبات فلفل أحمر حامى مفروم.

نصف كوب من الكمون المطحون البودرة.

4 ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء الناعمة المفرومة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ماء ساخن مغلي.

مكونات عمل الباذنجان المخلل

نقوم بتنظيف الباذنجان جيدا ، نقوم بقطع الرأس الأخضر وعمل شق طويل فيه.

، نقوم بقطع الرأس الأخضر وعمل شق طويل فيه. نأتي بقدر ونضع فيه الماء ونضعه على النار ونضع فيه أربع معالق صغيرة من الملح وأربع معالق صغيرة من الخل ننتظر حتى تغلى ونضع الباذنجان، ننتظر حتى يستوي ويكون لونه متغير للون البني.

لا تقومي بترك الباذنجان فترة طويلة في الماء المغلي حتى لا يذوب ويستوي أكثر مما ينبغي..

الحشوة تكون عبارة عن مزج ثمرة الثوم الكاملة المفرومة مع حبة الفلفل الأخضر البارد وحبة الفلفل الأحمر الحامي بعد فرمها، مع الكزبرة الخضراء المفرومة والملح وكوب الخل ونصف كوب الكمون ويمكن إضافة عصرة نصف ليمونه حسب الرغبة.

طريقة تجهيز الباذنجان المخلل: