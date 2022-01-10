وداعاً لطبيب الأسنان.. طريقة تبييض الأسنان بالفحم وإزالة الإصفرار والتصبغات بوصفة منزلية سهلة

تعتبر الأسنان من أهم ما يجب الاعتناء به وسوف نتعرف اليوم من خلال مقالنا على طريقة تبييض الأسنان بالفحم، حيث أنها تعتبر الطريقة المثلى التي تمنحك النتيجة المضمونة حيث إن الفحم له فوائد عديدة في تبييض الأسنان وإزالة كافة التصبغات التي تكون في اللثة تجعل الأسنان بيضاء ناصعة.

طريقة تبييض الأسنان بالفحم

هناك الكثير من طرق تبييض الأسنان المختلفة ولكن تنظيف الاسنان من الصفار باستخدام الفحم، من أشهرهم ولكن لا يوجد إثبات على صحة استخدام الفحم، ما هي إلا طرق مجربه من قبل ويتم غسل الأسنان عن طريق وضع القليل من الفحم على الفرشاة الخاصة بكم، ثم قم بتفريش أسنانك مع مراعاة أن تقومي بغسل أسنانك برفق حيث أن إذا لامست الفرشاة اللثة من الممكن إن تجرحها، حيث أن اللثة أكثر حساسية من الأسنان نفسها.

استخدام الفحم لتنظيف الأسنان

يعمل الفحم على إزالة جميع التصبغات التي قد تصيب الأسنان بسبب بقايا الطعام التي تعلق في الأسنان، كما أن الفحم يعمل كمادة تقوم بإزالة وامتصاص جميع الأوساخ وبقايا الطعام من الأسنان، كما يجب أن تقوم بعمل مسحوق باستخدام بعض الفحم. بعد طحنه وتضع عليه الماء ثم تقوم بالمضمضة لمده دقيقه. حتى تزال بقايا الفحم من بين الأسنان، حيث أنها من الممكن أن تدخل إلى الكسور إذا كنت تعاني من بعض الشقوق.

طرق طبيعية لتبييض الاسنان

هناك العديد من الوصفات المنزلية لتبيض الاسنان و التخلص من تصبغات الاسنان:

طريقة استخدام صودا الخبز لتبييض الاسنان

من الممكن أن يتم تفريش الأسنان بواسطة صودا الخبز. حيث يتم استخدام صودا الخبز مع الماء حتى تصبح لديك عجينة. يتم وضعها على الفرشاة وتفرش الأسنان.

طريقة تبييض الاسنان بالفراولة

تعد الفراولة من الأشياء التي يتم استخدامها مؤخرا في تبييض الأسنان. ويتم ذلك عن طريق هرس حبتين من الفراولة وخلطها مع صودا الخبز. وجعله يصبح كالعجين ويتم تفريش الأسنان به برفق حتى تحصل علي أسنان ناصعة البياض.

وفي نهاية مقالنا نكون قد تحدثنا عن طريقه تبييض الأسنان بالفحم. وعرفنا أن الفحم له فائدة في ازاله كافه التصبغات ويعمل على تخليص الأسنان منها بصورة طبيعية. كما أن من الممكن استعماله كمضمضة أيضا.