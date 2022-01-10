شجعي طفلك على الأكل.. طريقة عمل بيتزا البرجر للأطفال

تحتارين يوميًا على وجبات تقديمها لطفلك! بحثتِ عن كثير من الوجبات ولم يستجيب طفلك لها! معنا اليوم وجبة لذيذة يعشقها الصغار والكبار، ألا وهي البيتزا، ووصفة اليوم هي بيتزا للأطفال بالبرجر، ستساعدكِ على لفت اهتمام وأنظار طفلك، وسيقبلون عليها وسيطلبوها منك بشكل يومي، لذا دعينا نخبركِ بمكونات تحضيرها وكيفية تجهيزها بالتفصيل.

مكونات عمل بيتزا البرجر للأطفال

يفضل الأطفال دائمًا الوجبات السريعة والجاهزة من المطاعم، ووجبة بيتزا البرجر من الأكلات التي سيحبها الأطفال بإذت الله، والجميل بهذه الوصفة أنه بإمكانك تحضيرها داخل المنزل بكل سهولة وبمكونات موجودة داخل مطبخك، وتأتي مكونات تحضيرها كالتالي:

عجينة بيتزا جاهزة، أو قومي بإحضار دقيق وماء وملح وخميرة وسكر وجهزي عجينة البيتزا.

نصف كيلو لحم مفروم.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

نصف كوب كاتشب.

ربع كوب مستردة.

كوب جبنة شيدر مبشورة.

كوبان خس شرائح.

نصف كوب شبت مفروم.

نصف كوب مايونيز.

ربع كوب بصل مقطع.

رشة خفيفة ملح.

رشة فلفل أسود.

رشة بهارات مشكلة.

خطوات عمل بيتزا البرجر للأطفال

لن تحتاري في تجهيز وجبات أطفالك بعد اليوم، وستتمكنين من تحضير وصفة لن تأخذ من وقتك إلا ربع ساعة وأقل، كل ما عليكِ هو تجهيز المكونات التي ذكرناها لكِ، ثم اتبعي الخطوات التالية.