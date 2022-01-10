أسرار نجاح كيك طبقات بالشيكولاتة وبخطوات بسيطة وسهلة ومكونات اقتصادية والطعم حكاية

تعتبر الكيكة من أكثر الحلويات انتشارًا ويحبها الأطفال والكبار ويتم تناولها في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء مع كوب من القهوة أو الحليب لكن أحيانًا يمل بعض الأشخاص من تناول الكيكة التقليدية لذلك تبحث ربة المنزل عن طرق جديدة لعمل الكيكة، لكن يبحثون عن طرق سهلة وبسيطة ويتم تحضيرها في أسرع وقت.

الكيك الطبقات من الأشياء التي يجدها الكثير من الأمهات صعبة في تنفيذها، ولكنها من الأشياء السهلة والتي تجعل أولادك يحبون تناول الكيك لتجعليهم يستفيدون من مكوناتها، كما يمكنك أيضاً تزينها لتحصلي على كيكة تتناسب مع أعياد ميلاد أولادك، ومن خلال المقال سنشير إلى طريقة عملها بمكونات بسيطة، وطريقة سهلة تجعلك تكرريها مرات عديدة.

يعتقد الكثير من السيدات أن كيكة الطبقات طريقة تحضيرها معقدة وتحتاج إلى وقت طويل لتحضيرها لكن على العكس تمامًا، اتباع الخطوات ووضع المكونات بشكل دقيق يجعل طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة

مكونات كيكة طبقات الشيكولاتة

مقادير الطبقة الأولى

بيضتين.

5 ملاعق كبيرة من السكر.

6 ملاعق كبيرة من كل من الحليب السائل، الزيت النباتي.

عدد 5 ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو.

باكو بيكنج بودر.

باكو فانيليا.

كوب إلا ربع من الماء الساخن.

باكو نسكافيه.

مقادير الطبقة الثانية

3 ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

2 كوب من الحليب السائل.

باكو فانيليا.

6 قطع من الشيكولاتة البيضاء.

مقادير الطبقة الثالثة

كوبان من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة واحدة من الكراميل.

3 ملاعق كبيرة من النشا.

باكو فانيليا.

شيكولاتة للتزيين.

طريقة التحضير

طريقة تحضير الطبقة الأولى

نحضر وعاء عميق ونضع فيه الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونقلبهم جيدًا.

نضع البيض والسكر والحليب والزيت والقانيليا في الخلاط الكهربائي ونقوم بضربهم جيدًا.

يتم وضع الخليط السائل على الخليط الجاف مع التقليب جيدًا.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى يتم تسخينه.

نحضر صينية فرن وندهنها بالزبدة ونضع الخليط بداخلها ونضعها في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج.

نخرج الكيك من الفرن ونقوم بوضع باكو النسكافيه في الماء ونقلبه جيدًا ونضعه على الكيك ونتركها جانبًا.

طريقة تحضير الطبقة الثانية

نحضر وعاء عميق ونضع فيه جميع المكونات ماعدا الشيكولاتة.

نقوم بتقليب الخليط جيدًا ووضعه على النار مع الاستمرار في التقليب ايضًا حتى يتغير قوامه ويصبح أكثر سمكًا.

نرفع الخليط من على النار ونضيف إليه الشيكولاتة ويتم تقليبها حتى تذوب في الخليط تمامًا.

نضع هذا الخليط على الكيكة وتدخل الفريزر لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

طريقة تحضير الطبقة الثالثة