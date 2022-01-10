لبشرة كالأطفال.. طريقة عمل كريم الطماطم الكوري لتفتيح وشد الوجه ونضارة بلا بقع

تعد طريقة عمل كريم الطماطم الكوري من الطرق الغريبة حيث الطماطم تحتوي على مضادات الأكسدة فيتامين أ الذي يساعد على تبييض البشرة، وتقليل ظهور التجاعيد للحصول على بشرة مشرقة خالية من التصبغات والخطوط، ويمكنك الاستفادة من الطماطم مع إضافة بعض المواد التي تستفيد منها البشرة أيضاً، وهذا ما سنقوم بعرضه في هذا المقال مع عرض عدد من الطرق المتعددة وبأقل تكلفة.

طريقة عمل كريم الطماطم الكوري

نظراً لغلاء منتجات تفتيح البشرة ومنها كريم الطماطم، لذلك نقدم لكي طرق مختلفة لعمل الكريم الكوري لتفتيح البشرة في منزلك بأسهل طريقة وبأقل التكاليف.

كريم الطماطم والجلسرين

لكل وصفة عدد من الطرق المختلفة التي تجعلنا نستفيد من العناصر الموجودة فيها، وكريم الطماطم يمكن إضافة الجلسرين له لكي تزيد فعاليته، والطريقة كالآتي:

المكونات:

حبة من الطماطم المقشرة.

بالإضافة الى كوب ماء.

وملعقة صغيرة من النشا.

وأيضا ملعقة صغيرة من الجلسرين.

بالإضافة الى كبسولة من فيتامين E.

طريقة التحضير:

ضعي حبة الطماطم في كوب الماء على النار لتغلي جيداً.

ثم صفي الطماطم بواسطة مصفاة.

وفي وعاء على نار هادئة ضعي نصف كوب الطماطم، وضعي عليه النشا واستمري في التقليب للحصول على سائل كريمي.

بعد ذلك أطفئي النار وانتظري حتى يبرد، ثم ضعي الجلسرين وقلبي.

ثم ضعي السائل الموجود داخل كبسولة الفيتامين.

يترك الكريم يبرد تماماً ويتم حفظه.

بعد ذلك اغسلي بشرتك جيداً ويفضل بواسطة صابونة جلسرين.

ثم ضعي من الكريم على وجهك وعنقك، ودلكيه.

وبعدها اتركي الكريم على بشرتك عشر دقائق فقط.

ثم اشطفي وجهك وستلاحظين الفرق.

كرري الاستخدام مرة يومياً للحصول على نتيجة مبهرة.

كريم الطماطم والليمون للوجه

كريم الطماطم يعمل على تفتيح البشرة وخاصةً عند إضافة الليمون الذي يعطي بريقاً للبشرة، والطريقة كالآتي:

المكونات:

حبة من الطماطم المبشورة.

حبة من الطماطم المبشورة. بالإضافة الى ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

وعصير نصف ليمونة.

معلقة عسل

طريقة التحضير:

في وعاء ضعي الطماطم المبشورة، وذوبي فيها نشا الذرة ومعلقة العسل.

ثم ضعي الوعاء على بخار ماء، واستمري في التقليب حتى يتجانس.

وبعد ذلك خذي الخليط بعيداً عن البخار وضعي عصير نصف الليمونة.

ثم استخدمي الكريم ثلاث مرات في الأسبوع.

وفي الختام نكون قد عرضنا طريقة عمل كريم الطماطم الكوري بعدة وصفات منها كريم الطماطم بالجلسرين، وأيضاً بالليمون، وبأقل تكلفة وبأسهل طريقة ومكوناته من المنزل.