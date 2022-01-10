بسبوسة الحلواني الطرية المكرملة.. حضريها في المنزل بأبسط التكاليف

البسبوسة الطرية، تعتبر البسبوسة الطرية من الحلويات الشرقية المحبوبة والمفضلة للجميع من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ، يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة ولا داعي لشرائها من الخارج، يتم تقديمها في كثير من المناسبات مثل الأفراح أو الأعياد والحفلات والتجمعات العائلية، يقوم البعض بتقديمها مع بعض أنواع الحلويات أو المشروبات الغازية، كما يمكن تناولها مع كوب الشاي أو القهوة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة الطرية بأسهل الطرق الممكنة بالخطوات البسيطة فتابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة عمل البسبوسة الطرية الهشه.

طريقة عمل البسبوسة الطرية

المقادير:

حوالي نص كوب من السكر.

عدد كوبان من السميد.

عدد ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

نصف كوب من السمن النباتي.

كوب من الزبادي الطازج.

ملعقة واحدة من البيكنج بودر.

كوب ونصف من الماء.

مقدار كوب ونص من السكر الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من السمن النباتي.

كمية من عصير الليمون بمقدار نصف ليمونه.

قشطة طازجة وفستق للتزيين.

يتم إحضار وعاء مناسب ويوضع به كلاً من السمن والسميد ويتم بثها بواسطه الأصابع ويفضل عدم العجن.

بعد ذلك يتم وضع العسل والزبادي والسكر والبيكنج بودر، ويتم التقليب إلى أن تتجانس المكونات بشكل جيد.

ثم بعد ذلك يتم صب الخليط في قالب أو صينية مدهونة بالزيت أو السمن، وتوضع في الفرن على درجة حرارة لا تزيد عن ٢٠٠درجة مئوية لمدة نصف ساعة تقريباً إلى أن يصبح لونها ذهبي.

نقوم بوضع الشربات وهو ساخن فوق البسبوسة فور خروجها من الفرن، ثم تترك بعض الوقت حتى تبرد بشكل جيد.

من الممكن تزيينها بالكريم شانتيه والفستق وبالهنا والشفا.

نقوم بوضع الماء ويضاف له كمية السكر التي سبق ذكرها وتترك على النار حتى يغلي ثم يضاف إليه عصير الليمون ويترك مجدداً ليغلي بعض الشيء.

يوضع له قطعه السمن قبل أن يوضع فوق البسبوسة.

مقادير الشربات:طريقة التحضيرطريقة تحضير الشربات

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل البسبوسة الطرية بأسهل الوصفات ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.