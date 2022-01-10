طريقة عمل شوربة الكوارع بالثوم بطعمها الرائع ومذاقها المختلف في المنزل

تعد شوربة الكوارع بالثوم من الأكلات الدسمة الشهية المعروفة والمشهورة وخاصتا في مصر كما انها من الاكلات الشعبية المشهورة والمحبوبة، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز، ايضاً تتكون هذه الشوربة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل مكان وهي الكوارع والثوم والتوابل، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما انها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم حيث تعطيه الكثير من الطاقة والحيوية لاحتواءها على الكثير من الدهون الصحية للجسم، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل شوربة الكوارع بالثوم في المنزل.

مقادير عمل شوربة الكوارع بالثوم

تتكون شوربة الكوارع بالثوم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوارع.

حبة من البصل.

بهارات مشكلة.

حبة من الجزر مقطعة شرائح.

رشة من القرفة.

كرفس.

زنجبيل.

فصان من الحبهان.

ورق لورا.

ريحان.

ثوم مفروم.

سمن.

كزبرة طازجة.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شوربة الكوارع بالثوم في المنزل حتى تستطيع ست البيت تحضيرها في المنزل هيا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر الكوارع ونغسلها جيداً بالماء والخل والدقيق والليمون والملح جيداً، ثم نغسلها بالماء الفاتر.

بعد ذلك نقوم بوضعها في ماء وليمون لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم تغسلها مرة آخرى بالماء الفاتر.

نحضر إناء عميق ونقوم بتسخين الماء ونضع بها الكوارع حتى تغور ثم نخرج الريم، ايضاً يمكن التخلص من الماء وإضافة ماء آخر.

بعد ذلك نقوم بوضع شرائح البصل والجزر والكرفس، ثم نقوم بإضافة التوابل وقبل نضوجها نقوم بإضافة الملح.

ثم تحمر الثوم المفروم في السمن ونسكبه على الشوربة قبل إغلاق النار عليها مع إضافة الكزبرة الطازجة.

وعند النضج نقوم بغلق النار وتصبح جاهزة بمذاقها الرائع وتصبح جاهزة للتقديم.

وبهذا نكون قد قدمنا أحلى شوربة كوارع بالثوم لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البصل على الجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من كثير من الأمراض ويحمي من العدوى. يقي من الإصابة بالأنيميا ويعزز كرات الدم الحمراء ويزيد إنتاجها ويقلل من الإصابة باقى الدم. يخفض من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة.

أهم فوائد الثوم للجسم

هناك عدة فوائد الثوم للجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعمل على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم بشكل ملحوظ.

يمنع التجلطات الدموية ويقي من الإصابة بالسكتة الدماغية.

يكافح الأمراض المعدية ويستخدم كمضاد حيوي قوي.

يحمي من الإصابة بنزلات البرد والزكام.

يقي من الإصابة بالأمراض السرطانية ويقوي جهاز المناعة.

طريقة عمل الكوارع بالصلصة

هناك طرق عديدة لتحضير الكوارع وهنا سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير الكوارع بالصلصة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-