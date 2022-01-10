من النهاردة أوعي تشترى الاندومى تانى من برة .. عمل الاندومى باطعم مختلفة زي الجاهز وبدون مواد حافظة ومفيد لأطفالك روعة

عمل الاندومى باطعم مختلفة زي الجاهز وبدون مواد حافظة، يعد الاندومي مكرونة سريعة التحضير ولذيذة في الطعم، التي أصبحت الإدمان للكبار والصغار، فهي ذات شعبية كبيرة في العالم، كما أن طريقة عملها سهلة ولا تحتاج إلى العديد من المكونات لتحضيرها وفيما يلي نذكر أسهل الوصفات لتحضير طبق الاندومي اللذيذ.

سوف نقدم لكم مكونات وطريقة تحضير الاندومي في البيت

علبة واحدة اندومي سريعة التحضير.

3 كوب ماء.

قليل من فلفل حار الخاص بالاندومي.

نكهة اندومي.

نضع الماء في وعاء على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي ونضيف إليه الاندومي.

نضيف إليه النكهة والفلفل الحار الخاص بالاندومي.

نتركه 5 دقائق ثم نصفيه ونصبه في طبق التقديم ويكون جاهز للأكل مباشرة.

مكونات طريقة عمل الاندومىطريقة تحضير طريقة عمل الاندومى

طريقة عمل الاندومى بالبيض

ينصح بتحضير هذه الوصغة لانها مفيدة للأطفال

كيس اندومي سريعة التحضير.

زبدة.

150 ملي من الماء المغلي

2 بيضة مخفوقة.

نضع الاندومي في وعاء ونضيف إليه الماء المغلي ونتركه لمدة 5 دقائق جانباً.

بعد ذلك نصفي الاندومي من الماء.

نضع في مقلاة الاندومي والزبدة والبهارات على النار.

ونضيف إليه القليل من الماء الذي قمنا بتصفيته.

نصب البيض المخفوق ونقلبه حتى يستوي ونقدمه ساخناً.

مكونات عمل الاندومى بالبيضطريقة تحضير عمل الاندومى بالبيض

طريقة عمل الاندومى بالخضار

سوف نقدم لكم وصفة اخري لعمل الاندومي بالخضار

5 أكياس اندومي سريعة التحضير.

حبة طماطم.

حبة جزرة.

1حبة فلفل رومي.

1 فص ثوم مهروس.

رشة ملح.

3 ملاعق كبيرة صلصلة الصويا.

معلقة زيت أو سمنة.

مكونات عمل الاندومى بالخضار

نضع كمية مناسبة من الماء في إناء على النار ونتركه حتى يغلي ونضيف إليه الاندومي ونتركه يغلي لمدة 5 إلى 8 دقائق حتى ينضج.

نصفي الاندومي ونضعه جانباً.

نقطع الطماطم والجزر والفلفل إلى قطع صغيرة.

نضع الثوم المهروس في مقلاة ونضيف إليه الزيت أو السمنة ونشغل عليه النار ونشوحه.

ونضع الجزر لمدة دقيقتين ونضع بعد ذلك الطماطم والفلفل ونقلبه جيداً.

نضيف إليه صلصة الصويا والملح والتوابل الخاصة بالاندومي ونقلبه جيداً.

ثم يصبح الاندومي جاهزاً ونضع المزيج كاملاً في طبق التقديم ويقدم ساخناً.

طريقة تحضير الاندومى بالخضار

هكذا نكون قد ذكرنا أكثر من طريقة لعمل الاندومي في المنزل سواء كان سادة أم بالبيض أم بالخضار ويمكنكم تجربته في المنزل والاستمتاع بطعمه الرائع واللذيذ.