كرات سينابون لذيذة حلى الكرات المغطاة بالشوكولاته سهلة وسريعة، تعتبر سينابون من حلويات الرائعة الشهية لكل عشاق القرفة وصوص شوكولاته فإن تلك الحلى مناسب جدا لهم، ويوجد الكثير من أنواع سينابون فيوجد قطع سينابون بالصوص الأبيض وكيك سينابون بحشو القرفة وصوص الشوكولاته وأخيرا كرات سينابون اللذيذة التي عبارة عن كرات مقلية وتغطس في شوكولاته اللذيذة وتقدم بتزيين رائع يناسب الحفلات أو تقدم كحلى رائع يحبه الأطفال بدلا من شراءه من خارج بخطوات سهلة وبسيطة جدا يمكنك تحضير سينابون بأكثر من طريقة سنعدهم كلهم معك في الوصفات التالية اختاري ما يناسبك منها.

نحتاج إلى كوب وربع الكوب من حليب كامل الدسم. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ. 1/3 كوب من السكر الأبيض. ملعقة كبيرة من خميرة فورية. 1/3 كوب زبدة طرية بحرارة المطبخ. عدد 4 كوب من دقيق منخول. ربع ملعقة صغيرة من الملح. كمية من زيت النباتي للقلي.

ربع كوب من شوكولاته بيضاء. ربع كوب من شوكولاته الذائبة. كوب من سكر على قرفة الناعمة.

أولا تخمير عجينة كرات سينابون بوضع كل من الحليب مع السكر وتقلب معا ويضاف عليهم الخميرة الفورية وتقلب مكونات معا وتغطى وتترك لمدة 10 دقائق لتختمر وتتفاعل.

ثم نضع مزيج الخميرة داخل العجان مع البيض وزبدة طرية وتخلط مكونات معا، وبالتدريج والعجان مستمر في الخفق يضاف الدقيق ويخلط من الملح وتعجن جيدا.

ثم تغطى العجينة وتترك حتى تختمر وتترك العجينة ترتاح وتختمر لمدة ساعة ويتضاعف حجمها، ثم بعد تخمير تصنع كرات من عجينة بأحجام متساوية.

ثم تضاف كرات سينابون في صينية بورق الزبدة وتصف كرات وتغطى لمدة ربع ساعة لتختمر مرة أخرى الكرات ويضاعف حجمها.

ثم يسخن الزيت في مقلاة عميقة وتقلى كرات في الزيت وتترك حتى تأخذ لون ذهبي وتقلب على كل جوانب وتترك جانبا حتى تبرد.

ثم بعد أن تبرد كرات سينابون تغمس في شوكولاته مذابة أو تغمس في سكر والقرفة وتقدم باردة بعد تزين كرات سينابون هشة طرية.

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وصفة أخرى لعمل كرات سينابون اللذيذة بصوص التوفي مع القرفة والسكر وصوص كريمة المبهرة التي تنقل طعم كرات سينابون إلى مكان آخر فتابعوا معنا بالخطوات طريقة كرات سينابون اللذيذة خطوة بخطوة.

كرات سينابون

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من خميرة فورية. عدد 4 كوب من دقيق الأبيض. كوب حليب دافئ للعجن. بيضة بحرارة الغرفة. نوتيلا. عدد 2 ملعقة كبيرة من سمن. رشة ملح صغيرة.

صوص توفي. قرفة مع كاكاو مع سكر.

في وعاء عميق يضاف 2 ملعقة صغيرة من سكر مع خميرة الجافة ويضاف عليها كوب الحليب وتقلب مع بعضها جيدا حتى تمتزج، تترك عجينة لمدة 10 دقائق تختمر تتفاعل.

ثم يضاف عليها البيضة مع الفانيليا مع 2 ملعقة من سمنة وتقلب جيدا بالمضرب اليدوي، بعد أن تخفق نقوم بوضع الدقيق مع الملح وتقلب.

تعجن العجينة جيدا حتى تصبح ناعمة ومتماسكة بقوام ناعم، تترك العجينة لتختمر لمدة نصف ساعة بمكان دافئ وتكون مغطاة.

ثم نقوم بتحضير قطع شوكولاته نوتيلا في تلك الأثناء، بوضع قطع النوتيلا على ورق زبدة وتدخل الثلاجة لكي تتماسك وتتجمد.

ثم بعد أن تختمر العجينة توضع على سطح مستوي نظيف مرشوش بالدقيق وتفرد العجينة بسمك 1 سم لا تكون مرتفعة أو سميكة.

ثم تصنع دوائر بقطاعات العجينة تكون بحجم صغير وتكون دوائر صغيرة، وتؤخذ كل دائرة وتوضع عليها قطع من نوتيلا المجمدة.

وتكور جيدا حتى لا تفك الكرات وتخرج منها شوكولاته المجمدة، ثم تتم تلك الخطوة على كل عجينة الكرات حتى ننتهي من كل كمية جميعا.

ثم توضع الكرات في صينية وتدهن بالسمن بالفرشاة، يرش عليها خليط كاكاو والقرفة والسكر، تدخل الفرن الساخن مسبقا على حرارة 180 درجة تأخذ حوالي ربع ساعة حتى تنضج.

عندما تخرج الكرات من الفرن يرص في طبق تقديم يصب عليها صوص الحليب المكثف مع صوص التوفي ونوتيلا المذابة.

يمكن استبدال الحليب باللبن الرائب أو الزبادي لأنه سيعطي نتيجة ممتازة وعجينة طرية مناسبة غير ناجحة.

كما يمكن استبدال النوتيلا داخل كرات السينابون بالجبن الكيري أو أي حشو أن تكتفي بوضع السكر والقرفة.

كما يمكنك دهن وجه كرات السينابون بالسمنة ورش عليها السكر والقرفة بعد ذلك لإنها تساعد في لصقهم معا.

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