معجزة كريم ميبو والنشا: لتبييض البشرة والجسم كلة من اول استخدام2022

نقدم لكم معجزة كريم ميبو والنشا , لتبييض البشرة والجسم كله من اول استعمال فوري سوف تجعل بشرتك مشرقة كالقمر وتعمل علي تفتيح البشرة بشكل كبير, ويعطيكي بشرة ناصعة البياض دون أي مشاكل في البشرة أو أضرار جانبيه, حيث تبحث كل فتاه علي بشرة جميلة وناعمة , واليكم هذا المكون الخرافي وفي التفتيح ونقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن عمل معجزة كريم ميبو والنشا تجعل بشرتك مشرقة كالثلج من اول استعمال فوري ونتائج مبهرة لن تتخيلي درجات التفتيح الفوري والرهيب2022.

مكونات عمل معجزة كريم ميبو والنشا تجعل بشرتك كالقمر فوري

سوف نتعرف علي مكونات الوصفة الخرافية في التفتيح الفوري من أول استعمال للوصفة دون اضرار جانبية او مشاكل للبشرة وهي كالتالي

ثلاث معالق النشا.

معلقتين من كريم ميبو.

معلقة من الزبادي.

نصف ليمونة.

طريقة التحضير

نقدم لكم ابسط وأسهل طريقة لتحضير الوصفة في المنزل دون تعب ولا تكلفة وتعتبر وصفة من مكون خرافي وجبار للغاية وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة النشا وكريم ميبو مع التقليب الجيد للمكونات حتي نحصل علي خليط متجانس. ثم نقوم بوضع الزبادي ونستمر في التقليب ونضيف ماء الورد حتي تتجانس المكونات بشكل سليم. ثم نضيف عصير الليمون اختياري علي حسب نوع النشرة ونقلب الخليط جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس. ويفضل عدم وضع عصير الليمون اذا كنتي تعاني من حساسية بالبشرة حفظا علي سلامتكم.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة بكل سهولة ومن اول استعمال للحصول علي نتائج فورية للتبييض وهي كما يلي:-