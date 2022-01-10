طريقة عمل كيكة الشكولاتة الاسفنجية والهشة بالطعم اللذيذ والرائع بوصفات متنوعة زى المحلات

تعتبر كيكة الشكولاتة من أشهر الحلويات وهى شهية للغاية . وتتميز كيكة الشكولاتة بانها لذيذة وذات طعم رائع وتقدم فى العديد من المناسبات واعياد الميلاد وحفلات الزفاف وغيرها. كما انها تتميز بالعديد من الفوائد الغذائية الهامة والضرورية وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة مميزة فى عمل كيكة الشوكولاته والكيك عموما. وسوف نوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل الكيكة بالشوكولاتة الشهية مع بعض النصائح الهامة فى عمل انواع الكيك.

طريقة عمل كيكة الشكولاتة فى المنزل زى المحلات

مكونات عمل الكيكة بالشوكولاتة

ثلاث اكواب من الدقيق المنخول.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من الكاكاو او الشكولاتة السائلة.

ملعقتان من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزبادى.

ثم كوب من الحليب.

كذلك أربع حبات من البيض.

ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت او الزبدة.

رشة ملح.

كوب من الشكولاتة المبشورة او قطع او كرات للتزيين

فى وعاء كبير نخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح جيدا.

ثم فى وعاء اخر نقوم بخفق البيض بالمضرب الكهربائى والزبادي والحليب والسكر والكاكاواو الشكولاتة والفانيليا جيدا.

بعد ذلك يتم خلط مزيج البيض والسكر والحليب والزبادى والفانيليا على خليط الدقيق والبيكنج بودر.

يتم الخلط جيدا بالمضرب الكهربائى حتى نحصل على عجينة طرية كريمى.

نحضر صينية الفرن وندهنها ببعض الزبدة او الزيت ثم نسكب الخليط فى صينية الفرن ويوزع جيدا.

تسخين الفرن على 180 درجة ثم وضع صينية الخليط فى الفرن وتترك من نصف ساعة الى أربعين دقيقة حتى تنضج .

ثم نخرجها من الفرن وتترك حتى تبرد. ثم تقطع الى قطع حسب الرغبة وتقدم بعد ذلك فى اطباق التقديم.

طريقة التحضير اللازمة

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الاسفنجية بالكريمة

المكونات والمقادير

كوبان ونصف من الدقيق النقى.

كوب من الزبدة.

ثم اربع حبات من البيض المخفوق.

مع ملعقة من الفانيليا.

ثم ملعقتان من البيكنج بودر

. ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو او الشكولاتة السائلة.

كوب من الشكولاتة المشورة او على شكل كرات حسب الرغبة.

مكونات الكريمة

كوب ونصف من السكر الناعم.

ثم كوب من الحليب.

كذلك كوب من الكريمة المخفوقة او الكريم ويب.

ثم نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من الدقيق..

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير اللازمة

طريقة عمل الكريمة

خفق جميع المكونات بواسطة المضرب الكهربائى جيدا حتى نحصل على خليط كريمى .

الاحتفاظ بكوب من خليط الكريمة للتزيين مع صوص الشكولاتة اوقطع الشكولاتة.

طريقة التحضير والتسوية

فى وعاء آخر نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والكاكاو جيدا.

ثم فى وعاء اخر نقوم بخفق البيض والحليب والسكر والفانيليا والزبدة.

بعد ذلك نقوم بخلط الدقيق والبيكنج بودر على مزيج البيض والحليب والزبدة مع الخفق جيدا حتى نحصل على عجينة طرية كريمى.

نحضر صينية الفرن وندهنها ببعض الزبدة ثم نضع نصف العجينة فى الصينية.

نقوم بوضع خليط الكريمة على الطبقة الاولى من العجينة.

بعد ذلك نضع باقى العجينة على طبقة الكريمة.

نقوم بتسخين الفرن جيدا ووضع صينية العجينة بالكريمة فى الفرن وتترك من ثلاثين الى أربعين دقيقة حتى النضج.

نخرج صينية الكيكة من الفرن وتوضع جانبا حتى تبرد.

ثم نضع عليها طبقة من الكريمة على شكل كرات من الكريمة للتزيين. وتقطع وتقدم بعد ذلك فى اطباق التقديم.

نصائح هامة