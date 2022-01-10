معجزة كريم الفازلين والقرنفل السحري لتبيض الجسم والمناطق الحساسة بياض فوري مهما كان السواد هتبقي زي القشطه

كريم الفازلين والقرنفل للتخلص من المناطق الداكنة من الكريمات الأفضل والتي من خلالها من الممكن أن يتم إمداد البشرة بالكثير من المغذيات التي تعمل على التحسين التام من لون البشرة والتخلص نهائيا من أي تواجد للبقع أو الكلف والقضاء التام على أي لون داكن يتواجد على البشرة حيث أنه من الممكن أن نحصل على الجلد نضر وخالي من التجاعيد وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بتلك لتركيبة المميزة من الفازلين مع مكون القرنفل حيث أنها تركيبة فعالة تقضي على اسمرار الجلد بفعالية وأمان وفيما يأتي مكونات الخليط وطريقة إعداده.

كريم الفازلين والقرنفل للتخلص من المناطق الداكنة

كريم الفازلين والقرنفل للتخلص من المناطق الداكنة من الخلطات لطبيعية المفيدة والتي من الممكن أن تحل وبقوة محل المستحضرات الخاصة بالتبييض الكيميائية والتي لها أثر ضار على البشرة ولكن تلك الطريقة الطبيعية من الممكن أن تكون هي الأفضل للحصول على الجلد خالي تماما من التصبغ ومن البقع ومستوى بياض الجلد بعد المواظبة على تطبيق تلك الخلطة يعد ملحوظ بشكل كبير حيث أن تلك الخلطة تعمل على التحسين الطبيعي والتلقائي للون الجلد حيث أن الكريم الطبيعي من الفازلين مع القرنفل يعمل على تعزيز قدرة الجلد على أن يجدد من نفسه وتزال الطبقة الميتة من سطح الجلد وهذا ما يقلل من تواجد البقع الداكنة على البشرة.

مكونات عمل خليط القرنفل والفازلين

من الممكن أن نقوم بعمل خلطة القرنفل مع الفازلين بالاستعانة بالمكونات التالية:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من القرنفل.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت النعناع.

قطرات من الليمون.

قطرات من ماء الورد.

الخطوة الأولى عليك القيام بالتذويب للفازلين جيدا ومن ثم يضاف له القرنفل مع التقليب الجيد.

الخطوة التالية تكون من خلال مزج النشا مع الزيوت جيدا للتخلص من أي تكتل ثم إضافتهم للفازلين مع القرنفل والتقليب الجيد وإضافة ماء الورد مع الليمون والتطبيق يكون يومي.

طريقة التحضر لوصفة القرنفل والفازلين